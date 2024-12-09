Перевозчики нелегальных мигрантов на «полицейском» авто: задержаны организаторы из Украины

В субботу в ходе оперативных мероприятий Даугавпилс-Резекне-Острова сотрудники полиции задержали двух граждан Украины. Задержанные считаются организаторами группы, совершившей преступления 8 октября и 1 ноября, когда для перевозки мигрантов злоумышленники использовали поддельные автомобили полиции и пограничной службы, а также дублированные номера.

Как сообщалось ранее, 8 октября Госполиция совместно с Государственной пограничной службой в ходе специальной операции, объявив план "ловушка" и осуществляя непрерывное преследование от белорусско-латвийской госграницы, задержали 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые использовали автомобиль, замаскированный под полицейский транспорт.