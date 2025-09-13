В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём?

Температура воздуха ночью - от +11 до +16 градусов.

До Риги дождевые облака тоже дойдут, так что возможность грозы есть. При этом будет дуть слабый ветер и температура воздуха упадёт до +14-15 градусов.

Днём в воскресенье будет облачно, местами с прояснениями. В утренние часы местами в западных и центральных районах ещё будет дождь, но днём существенных осадков не ожидается. Ветер - юго-восточный и восточный, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха - от +18 до +22 градусов.

В Риге днём - преимущественно облачно, ранним утром - кратковременный дождь. Ветер - юго-восточный, от слабого до умеренног, воздух прогреется до +20-21 градуса.