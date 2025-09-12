35 евро за три минуты! Платная парковка в Юрмале стала ловушкой для клиентов

Женщина рассказала в передаче Bez Tabu, что всё произошло буднично: приехала с ребёнком, припарковалась на платной стоянке, закрыла машину, собралась и только после этого подошла к паркомату. С момента въезда прошло восемь минут, а правила «Park Expert» требуют оплатить парковку в течение пяти. Три минуты разницы превратились в 70 евро наказания.

«Тридцать пять евро за три минуты — это несоразмерно много. Это выглядит как намеренное введение людей в заблуждение, чтобы заработать», — возмущается женщина.

Она отмечает, что не только латвийцы, но и туристы растерянно бродили по стоянке, не понимая, как произвести оплату. Информация о «правиле пяти минут» скрыта внизу таблички мелким шрифтом. «Логично, что никто не читает всю стену текста, если за тобой стоит колонна машин», — добавил журналист передачи.

Ситуация вызвала широкий резонанс: несоразмерный штраф за несколько минут задержки воспринимается как ловушка для невнимательных водителей. Обеспокоенные водители задаются вопросом: это борьба за порядок или циничная схема заработка на людях, которые просто хотят припарковаться у моря?

Bez Tabu передал жалобу в Центр по защите прав потребителей (PTAC). Там пообещали проверить, насколько честно «Park Expert» информирует клиентов о правилах и не нарушает ли компания права потребителей.