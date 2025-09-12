Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
35 евро за три минуты! Платная парковка в Юрмале стала ловушкой для клиентов

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 17:50

Важно 0 комментариев

Летняя прогулка по Юрмале обернулась для жительницы Саласпилса дорогим уроком. Вместо лёгкого отдыха у моря она получила по почте две квитанции по 35 евро — штраф за опоздание всего в три минуты.

Женщина рассказала в передаче Bez Tabu, что всё произошло буднично: приехала с ребёнком, припарковалась на платной стоянке, закрыла машину, собралась и только после этого подошла к паркомату. С момента въезда прошло восемь минут, а правила «Park Expert» требуют оплатить парковку в течение пяти. Три минуты разницы превратились в 70 евро наказания.

«Тридцать пять евро за три минуты — это несоразмерно много. Это выглядит как намеренное введение людей в заблуждение, чтобы заработать», — возмущается женщина.

Она отмечает, что не только латвийцы, но и туристы растерянно бродили по стоянке, не понимая, как произвести оплату. Информация о «правиле пяти минут» скрыта внизу таблички мелким шрифтом. «Логично, что никто не читает всю стену текста, если за тобой стоит колонна машин», — добавил журналист передачи.

Ситуация вызвала широкий резонанс: несоразмерный штраф за несколько минут задержки воспринимается как ловушка для невнимательных водителей. Обеспокоенные водители задаются вопросом: это борьба за порядок или циничная схема заработка на людях, которые просто хотят припарковаться у моря?

Bez Tabu передал жалобу в  Центр по защите прав потребителей (PTAC). Там пообещали проверить, насколько честно «Park Expert» информирует клиентов о правилах и не нарушает ли компания права потребителей.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

