Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Сентября Завтра: Iza, Izabella
Доступность

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения

© LTV 13 сентября, 2025 17:27

Важно 0 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Приствольные круги ниже тротуаров, и Рижская дума обещает заделать их решёткой при проведении работ по ремонту улиц. Кое-где тем временем люди берут быка за рога сами и засыпают эти ямы своими силами.

Рижанка Илзе постоянно ходит по ул. Гертрудес, где интенсивное движение машин, пешеходов, велосипедистов и курьеров по доставке еды.

"Я встретила знакомую около цветочного магазина, остановилась, мы разговорились. Люди хотели пройти между нами, я отступила на шаг назад и полетела в яму, оставшуюся после спиленного дерева. На этом участке улицы от ул. Кришьяня Барона до ул. Чака всяких ям - примерно шесть, потому что тротуар поднят повыше, деревья остались внизу, землю не насыпали", - рассказала она о том, что с ней случилось.

Сейчас Илзе не может даже самостоятельно одеться, не говоря уже о том, чтобы работать (она трудится садовницей).

"Мне повезло в этом случае потому только, что у меня был рюкзак. И падая, я не ударилась головой о бордюр. Так как рука у меня сломана, пришлось делать операцию. У меня перелом лучевой кости, в сустав железки вставлены", - пояснила Илзе.

Ещё нужно будет некоторое время подождать - затем можно будет начать реабилитацию и рука сможет снова функционировать как обычно.

Что думает по поводу этих ям Рижская дума? Координатор проектов отдела внешней коммуникации РД Мартиньш Вилемсонс пояснил, что такая ситуация сложилась исторически и что простого решения не существует: "Во-первых, эти приствольные круги нельзя засыпать землёй, потому что это будет вредно для дерева, так как оно довольно скоро может погибнуть".

Владельцы кафе на ул. Гертрудес пытаются заполнять ямы своими силами - кто мульчёй, кто кофейной гущей, что деревьям не на пользу. Для деревьев, растущих в углублении, засыпка шейки корней почвой недопустима - это способствует заболеваниям деревьев и обрастанию корневыми отпрысками. Увы, в этих приствольных кругах действительно образовались большие ямы, и все пешеходы должны внимательно смотреть под ноги.

Никакие временные решения, как утверждают в Рижской думе, невозможны, и улучшения ситуации на ул. Гертрудес надо ждать до следующего года, когда будут проведены работы по реконструкции. Тогда приствольные круги обещают закрыть решёткой, чтобы такие несчастные случаи не повторялись.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:35 13.09.2025
В ЕС образовалась группа «трезвенников» вместе с Латвией
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: опять ливни с грозами
Sfera.lv 7 часов назад
Явление: неделя магнитных бурь в режиме нон-стоп
Sfera.lv 7 часов назад
С 18 сентября стартует приём заявок на бесплатные курсы водителей
Bitnews.lv 7 часов назад
Эстония: все на фестиваль
Sfera.lv 8 часов назад
В Латвии за сезон утонули 45 человек, за год — 89
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвийцы стали жить на год дольше — Eurostat
Bitnews.lv 12 часов назад
Эстония: тяжеловата ты, корзинушка…
Sfera.lv 12 часов назад

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает

Важно 22:29

Важно 0 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Читать
Загрузка

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!»

Новости Латвии 19:59

Новости Латвии 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Читать

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Читать

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие

Важно 17:56

Важно 0 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Читать

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?»

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Читать

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём?

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

Читать