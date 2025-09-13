Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения

Приствольные круги ниже тротуаров, и Рижская дума обещает заделать их решёткой при проведении работ по ремонту улиц. Кое-где тем временем люди берут быка за рога сами и засыпают эти ямы своими силами.

Рижанка Илзе постоянно ходит по ул. Гертрудес, где интенсивное движение машин, пешеходов, велосипедистов и курьеров по доставке еды.

"Я встретила знакомую около цветочного магазина, остановилась, мы разговорились. Люди хотели пройти между нами, я отступила на шаг назад и полетела в яму, оставшуюся после спиленного дерева. На этом участке улицы от ул. Кришьяня Барона до ул. Чака всяких ям - примерно шесть, потому что тротуар поднят повыше, деревья остались внизу, землю не насыпали", - рассказала она о том, что с ней случилось.

Сейчас Илзе не может даже самостоятельно одеться, не говоря уже о том, чтобы работать (она трудится садовницей).

"Мне повезло в этом случае потому только, что у меня был рюкзак. И падая, я не ударилась головой о бордюр. Так как рука у меня сломана, пришлось делать операцию. У меня перелом лучевой кости, в сустав железки вставлены", - пояснила Илзе.

Ещё нужно будет некоторое время подождать - затем можно будет начать реабилитацию и рука сможет снова функционировать как обычно.

Что думает по поводу этих ям Рижская дума? Координатор проектов отдела внешней коммуникации РД Мартиньш Вилемсонс пояснил, что такая ситуация сложилась исторически и что простого решения не существует: "Во-первых, эти приствольные круги нельзя засыпать землёй, потому что это будет вредно для дерева, так как оно довольно скоро может погибнуть".

Владельцы кафе на ул. Гертрудес пытаются заполнять ямы своими силами - кто мульчёй, кто кофейной гущей, что деревьям не на пользу. Для деревьев, растущих в углублении, засыпка шейки корней почвой недопустима - это способствует заболеваниям деревьев и обрастанию корневыми отпрысками. Увы, в этих приствольных кругах действительно образовались большие ямы, и все пешеходы должны внимательно смотреть под ноги.

Никакие временные решения, как утверждают в Рижской думе, невозможны, и улучшения ситуации на ул. Гертрудес надо ждать до следующего года, когда будут проведены работы по реконструкции. Тогда приствольные круги обещают закрыть решёткой, чтобы такие несчастные случаи не повторялись.