Рижская 75-я основная школа — одна из двух рижских школ, использующих разработанного Tilde ИИ-ассистента. Исторически это была одна из школ нацменьшинств.

Латвийское телевидение побывало на уроке латышского языка в 4-м классе, где в роли помощника учителя работает искусственный интеллект. Технология записывает слова педагога и тут же переводит их для лучшего понимания. Сказанное учительницей моментально появляется на доске и на компьютере каждого ученика. При этом текст можно читать на латышском или на иностранном языке — например, на украинском.

Инструмент помогает детям с языковым барьером, а также с проблемами восприятия или слуха, одновременно развивая навыки чтения и слушания.

Учитель латышского языка Рижской 75-й основной школы Инита Залака рассказала: «Поэтому у меня микрофон — и этот микрофон, мы уже проверили, слышит и то, что говорят дети. Он звучит по всему классу. Так ребенок лучше воспринимает. Если какое-то слово непонятно — можно прочитать и лучше понять, что говорит учительница. И учеба становится для детей интереснее».

Кроме того, в конце урока инструмент выдает краткое изложение главного, может подготовить вопросы по теме или основные тезисы, а также дает обратную связь педагогу — что само по себе новшество в повседневном учебном процессе: обычно обратную связь учитель дает ученикам, а не получает сам.

«Мне тогда проще, например, понять, что подготовить к следующему уроку», — добавила учительница Залака.

Интеграция цифровых технологий в школах неизбежна, убеждена директор школы Рамина Скуя. По ее словам, это лишь начало того, на что способен данный инструмент.

«Я считаю, что школа должна идти на шаг впереди того, что происходит в мире. Если мы — образовательное учреждение, то обязаны создавать для учеников среду, соответствующую тому, что происходит сегодня. А технологии — неотъемлемая часть жизни каждого ребенка дома. Школа не может от этого отставать», — сказала директор.

Идея такого инструмента возникла у Tilde после разговоров с родителями слабослышащих детей: для них письменный текст помогает понять то, что порой не удается расслышать. А функция перевода — большая поддержка для иноязычных учеников.

Рига стала первым городом, откликнувшимся на предложение опробовать ассистента Tilde для уроков.