Переводит слова учителя и составляет конспект: в рижских школах тестируют ИИ-помощника (1)

Редакция PRESS 29 мая, 2026 11:46

Новости Латвии 1 комментариев

Лучше воспринимать содержание урока и понимать слова учителя рижским школьникам помогает ИИ-ассистент для занятий. Его разработала латвийская технологическая компания Tilde; до сих пор инструмент опробовали в учебном процессе две столичные школы. Он развивает как навыки чтения, так и навыки слушания у детей, для которых латышский не является родным языком, а также у детей с особыми образовательными потребностями, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Рижская 75-я основная школа — одна из двух рижских школ, использующих разработанного Tilde ИИ-ассистента. Исторически это была одна из школ нацменьшинств.

Латвийское телевидение побывало на уроке латышского языка в 4-м классе, где в роли помощника учителя работает искусственный интеллект. Технология записывает слова педагога и тут же переводит их для лучшего понимания. Сказанное учительницей моментально появляется на доске и на компьютере каждого ученика. При этом текст можно читать на латышском или на иностранном языке — например, на украинском.

Инструмент помогает детям с языковым барьером, а также с проблемами восприятия или слуха, одновременно развивая навыки чтения и слушания.

Учитель латышского языка Рижской 75-й основной школы Инита Залака рассказала: «Поэтому у меня микрофон — и этот микрофон, мы уже проверили, слышит и то, что говорят дети. Он звучит по всему классу. Так ребенок лучше воспринимает. Если какое-то слово непонятно — можно прочитать и лучше понять, что говорит учительница. И учеба становится для детей интереснее».

Кроме того, в конце урока инструмент выдает краткое изложение главного, может подготовить вопросы по теме или основные тезисы, а также дает обратную связь педагогу — что само по себе новшество в повседневном учебном процессе: обычно обратную связь учитель дает ученикам, а не получает сам.

«Мне тогда проще, например, понять, что подготовить к следующему уроку», — добавила учительница Залака.

Интеграция цифровых технологий в школах неизбежна, убеждена директор школы Рамина Скуя. По ее словам, это лишь начало того, на что способен данный инструмент.

«Я считаю, что школа должна идти на шаг впереди того, что происходит в мире. Если мы — образовательное учреждение, то обязаны создавать для учеников среду, соответствующую тому, что происходит сегодня. А технологии — неотъемлемая часть жизни каждого ребенка дома. Школа не может от этого отставать», — сказала директор.

Идея такого инструмента возникла у Tilde после разговоров с родителями слабослышащих детей: для них письменный текст помогает понять то, что порой не удается расслышать. А функция перевода — большая поддержка для иноязычных учеников.

Рига стала первым городом, откликнувшимся на предложение опробовать ассистента Tilde для уроков.

Комментарии (1)
Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica (1)

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту (1)

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь (1)

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это? (1)

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО (1)

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей (1)

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы (1)

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

