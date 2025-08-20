Lai gan tiešs aizliegums gāzes plītīm vēl nav pieņemts, ES virzās uz to, lai ar stingrākiem tehniskajiem, emisiju un marķējuma noteikumiem mazinātu gāzes plīšu izmantošanu un tuvinātos mājsaimniecību elektrifikācijai. Galvenie argumenti ir saistīti ar sabiedrības veselības…— Ivars Ijabs (@ijabs) August 18, 2025
Основные аргументы, по его словам, связаны с охраной здоровья населения, климатическими целями и планами по переходу к более широкому использованию электроэнергии. Ожидается, что в результате пересмотра так называемых правил экодизайна в будущем к производителям газовых плит будут предъявляться более строгие требования в отношении выбросов и энергоэффективности.
В комментариях отметили, что начинать надо было бы не с газа, а с дров. К тому же счета за электричество по сравнению со счетами за газ - очень большие.
"Круто. Европа уже довела себя до унижения в области технологий, чипов, искусственного интеллекта и автомобилестроения, но в области плит, тостеров и грелок ещё есть куда расти", - иронично отметил в комментариях специалист по рекламе и политик Эрик Стендзениекс (Латвия на первом месте).
Vai Ījaba kungs spēj nedaudz aptvert un iedomāties ko tas nozīmētu piemēram mūsu Purvciemam? Kas notiek ar slodzēm, jaudām, tīkliem utt.? Ko nozīmē pārvilkt kabeļus 9st. mājās, uz ielas uc.?— Lauris Ērenpreiss (@Laurisrenpreis1) August 19, 2025
"Может ли господин Иябс понять и представить, что это будет означать, например, для нашего Пурвциемса? Что происходит с нагрузками, мощностями, сетями и т. д.? Что значит перетащить кабель в 9 утра дома, на улице и т. д.?", - напомнил депутат Рижской думы, представитель Нацблока Лаурис Эренпрейс.