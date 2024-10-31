Перерыв на протест: гостиницы, кафе и рестораны по всей Балтии требуют снижения налогов

Не секрет, что индустрия гостеприимства во всех странах Балтии дышит на ладан. Прибыль рестораторов и отельеров упала ниже плинтуса, а налоговое бремя со стороны государства не оставляет им шанса на выживание. Как в Латвии, так и в соседних Литве и Эстонии многие заведения, будучи не в силах свести концы с концами, теряют клиентов, банкротируют и закрываются.

Призывы отельеров и рестораторов к государству поддержать отрасль результатов не дают. Так, в Литве введенная в июле 2021 года пониженная ставка НДС в размере 9% для помощи компаниям, пострадавшим от пандемии, отменена, и с января этого года к заведениям общепита вновь применяется стандартная ставка НДС в размере 21%.

В Латвии – такая же история. Озабоченное финансовой ситуацией и недобром по налогам правительство даже слышать ничего не желает о снижении НДС на услуги общественного питания до 12%, полагая, что урон из-за эпидемии ковида, снижение покупательской способности населения, падение оборота и сокращение числа туристов – это не аргументы.

В Эстонии, где правительство задумало уже с нового года повысить НДС еще на 2%, ситуация вообще швах. Если план будет реализован, то ставка НДС для эстонского общепита составит 24%, и тогда ресторанная отрасль Эстонии будет облагаться налогом, в два раза превышающим средний по Европе.

Выход у представителей отрасли гостеприимства один – протестовать и надеяться быть услышанными. Поэтому сегодня (31 октября) во всех трех странах проходит первая всеобщая отраслевая акция протеста.

В ее рамках запланированы различные мероприятия. Так, в Латвии представители латвийской индустрии гостеприимства соберутся у здания Сейма, чтобы в который раз потребовать для предприятий общественного питания пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%. К слову, в большинстве стран Евросоюза пониженная ставка НДС в секторе общепита — общепринятая практика и составляет в среднем 12,5%.

Планируется, что в акции примут участие представители и члены Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, Латвийского общества ресторанов, Латвийской ассоциации баров, Латвийской федерации барменов и другие.

В Литве во всех ресторанах и кафе страны одновременно будет включено аудиовизуальное заявление о сложившейся плачевной ситуации. В Вильнюсе представители отрасли запланировали встреча с членами правительства, чтобы довести до властей мысль: так дальше продолжаться не может, от закрытия заведений общепита государство получит последствия в виде падения налоговых поступлений и роста безработицы.

А в Эстонии, как сообщает тамошняя ассоциация гостиниц и ресторанов, сегодня во всех ресторанах, кафе и местах размещения туристов клиентов не будут обслуживать с 12:30 до 12:40. Такие «протестные десять минут», по мнению ассоциации, должны заставить правительство обратить внимание на налоговую политику.