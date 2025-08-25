Переругались из-за Израиля: в Голландии развалилась правящая коалиция

Кабинет министров и так находился в статусе временного, и отставка министров NSC не внесет существенных изменений в этот статус. Остальные партнеры по коалиции, VVD и BBB, говорят, что не понимают ухода NSC. Заместитель премьер-министра VVD Софи Херманс назвала этот шаг "безответственным".

Премьер-министр Дик Схоф в своем заявлении в Палате представителей заявил, что он уважает уход министров из NSC, "глубоко сожалеем об этом".

Он добавил, что дальнейшее обсуждение текущей политической ситуации "необходимо". Кабинет министров направит письмо в Палату представителей по этому вопросу, и на следующей недели начнутся дебаты.

Действия Израиля "противоречат международным договорам"

Схоф был вынужден отменить запланированную поездку в Украину на День независимости, чтобы разобраться с кризисом. Велдкамп сообщил парламенту страны, что намерен ввести новые санкции в ответ на запланированное Израилем наступление на город Газа и другие густонаселенные районы, но не смог заручиться поддержкой своих партнеров по коалиции.

61-летний бывший посол в Израиле заявил журналистам, что чувствует себя неспособным "самостоятельно проводить политику и определять курс", который "считает необходимым".

"Короче говоря, мы с этим покончили", - сказал лидер партии Эдди ван Хийум, назвав действия израильского правительства "диаметрально противоположными международным договорам".

Министр обороны Нидерландов Робин Брекельманс взял на себя обязанности министра иностранных дел.

Правительство Нидерландов распалось в июне, когда ультраправый политик Геерт Вилдерс вышел из четырехпартийной коалиции страны из-за проблемы иммиграции и с тех пор имеет статус временного наблюдателя.

В субботу голландские парламентарии проголосовали за то, чтобы не предпринимать дальнейших шагов по оказанию давления на Израиль, так как предложенный запрет на покупку оружия у Израиля и предложение о признании государства Палестины провалились.

Велдкамп предложил ввести запрет на импорт из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях в ответ на планируемую военную эскалацию.

Оппозиционные политики ранее призвали к вынесению вотума недоверия министру, недовольные тем, что, по их мнению, он не предпринимает никаких действий против Израиля.