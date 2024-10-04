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Переплачиваем? Правда ли, что западный газ дает меньше тепла — его ведь разводят из сжиженного

Редакция PRESS 4 октября, 2024 20:57

Новости Латвии 0 комментариев

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

Отопительные способности газа описывает такой показатель, как калорийность. Она же теплота сгорания, она же теплотворная способность - один из основных показателей качества природного газа. Чем чище состав, тем выше калорийность. Именно от калорийности зависит, сколько газа потребляется, чтобы приготовить обед или обогреть помещение, пояснила Яна Рубинчик.

Так что там с теплотворностью газа?

"Уже больше двух лет Латвия получает газ не из России, а из Норвегии, США и Катара. У газа из этих стран, действительно, разная калорийность, - рассказывает Рубинчик. - Но как раз наоборот: норвежский и американский газ - более калорийные в сравнении с российским. Но эта разница - незначительна, ее смогли ощутить лишь несколько крупных промышленных клиентов. Для рядовых потребителей в домах и квартирах она не заметна".

Качественный состав газа в сети строго регламентирован законодательством и также строго ежедневно отслеживается на измерительных пунктах по всей стране, настаивает представитель Gaso. Распределительная система, за которую отвечает Gaso, получает природный газ в 40 местах соединения из системы транспортировки (Conexus), которая, в свою очередь, получает его из других стран и проводит контроль качества.

"Ежедневно Gaso получает от Conexus и данные о составе природного газа. Эти данные используются при перерасчете с кубометров (m3) на киловатт-часы (kWh). До сих пор несоответствия параметрам качества природного газа обнаружено не было, - заверяет Яна Рубинчик.

Теплопроводную способность конкретного объекта в зависимости от места соединения можно посмотреть на сайте Gaso.

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