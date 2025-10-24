«Перекопали дорогу и уехали!» Водителям приходится томиться в бессмысленной пробке

«Уже четвёртую неделю ничего не происходит. Начали очень быстро, потом всё остановилось. “Latvijas Valsts ceļi” (Латвийские государственные дороги) не одобряют решение подрядчика. Неприятно. Люди тратят своё время. Каждый день нужно учитывать дополнительные 10–15 минут, которые уходят на ожидание в этой пробке. Особенно тяжело по утрам, когда нужно везти ребёнка в школу. Я звонил в “Latvijas Valsts ceļi”, спросил, когда начнутся работы. Там грубо ответили, что нужно ждать документацию», — рассказывает водитель Дайнис.

Связавшись со строителями, передача “Bez Tabu” получила ответ, что они лишь исполнители. При демонтаже верхнего слоя дороги выяснилось, что покрытие имеет недостаточную несущую способность. Сейчас ищут новое решение, однако представитель строительной компании попросил направлять все дальнейшие вопросы заказчику.

Соседняя территория и недавно построенный логистический центр принадлежат фирме SIA “Dreiliņu būmaņi”, конечным бенефициаром которой является то же лицо, что и у сети магазинов “Depo”.

«“Depo” не является ни заказчиком, ни исполнителем этих строительных работ — “Depo” лишь арендатор соседнего логистического центра. В ходе строительных работ выявились обстоятельства, из-за которых в уже согласованный проект необходимо внести изменения, после чего он будет повторно утверждён», — пояснил директор по маркетингу “Depo” Римантс Юганс.

Перекопанный участок дороги — это государственная местная автодорога V33, за которую отвечает государственное предприятие “Latvijas Valsts ceļi”. Его представители отказались встретиться с журналистами передачи “Bez Tabu”, чтобы ответить на вопросы перед камерой. В письменных ответах также не проясняется, как предприятие собирается действовать, чтобы как можно скорее восстановить полноценное движение. «Рассматривается новое техническое решение, и пока работы не ведутся. Они возобновятся, как только будет найдено и согласовано с обеими сторонами решение», — сообщил программе анонимно представитель госкомпании.

Местные жители с тревогой ждут следующей недели, когда закончится школьные каникулы, и им снова придётся стоять в ещё одной пробке.