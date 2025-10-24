Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Перекопали дорогу и уехали!» Водителям приходится томиться в бессмысленной пробке

Редакция PRESS 24 октября, 2025 15:56

0 комментариев

Дайнис регулярно ездит по участку дороги Сауриеши–Саласпилс и недоумевает, почему жителям приходится стоять в пробке. Движение на примерно 150-метровом участке регулируется светофорами, рядом стоит дорожная техника. Однако водитель отмечает, что техника не двигалась уже несколько недель. Сначала работы шли быстро, но затем в один день строители внезапно исчезли с объекта и так и не восстановили возможность движения по одной полосе в каждом направлении, сообщает Bez Tabu.

«Уже четвёртую неделю ничего не происходит. Начали очень быстро, потом всё остановилось. “Latvijas Valsts ceļi” (Латвийские государственные дороги) не одобряют решение подрядчика. Неприятно. Люди тратят своё время. Каждый день нужно учитывать дополнительные 10–15 минут, которые уходят на ожидание в этой пробке. Особенно тяжело по утрам, когда нужно везти ребёнка в школу. Я звонил в “Latvijas Valsts ceļi”, спросил, когда начнутся работы. Там грубо ответили, что нужно ждать документацию», — рассказывает водитель Дайнис.

Связавшись со строителями, передача “Bez Tabu” получила ответ, что они лишь исполнители. При демонтаже верхнего слоя дороги выяснилось, что покрытие имеет недостаточную несущую способность. Сейчас ищут новое решение, однако представитель строительной компании попросил направлять все дальнейшие вопросы заказчику.

Соседняя территория и недавно построенный логистический центр принадлежат фирме SIA “Dreiliņu būmaņi”, конечным бенефициаром которой является то же лицо, что и у сети магазинов “Depo”.

«“Depo” не является ни заказчиком, ни исполнителем этих строительных работ — “Depo” лишь арендатор соседнего логистического центра. В ходе строительных работ выявились обстоятельства, из-за которых в уже согласованный проект необходимо внести изменения, после чего он будет повторно утверждён», — пояснил директор по маркетингу “Depo” Римантс Юганс.

Перекопанный участок дороги — это государственная местная автодорога V33, за которую отвечает государственное предприятие “Latvijas Valsts ceļi”. Его представители отказались встретиться с журналистами передачи “Bez Tabu”, чтобы ответить на вопросы перед камерой. В письменных ответах также не проясняется, как предприятие собирается действовать, чтобы как можно скорее восстановить полноценное движение. «Рассматривается новое техническое решение, и пока работы не ведутся. Они возобновятся, как только будет найдено и согласовано с обеими сторонами решение», — сообщил программе анонимно представитель госкомпании.

Местные жители с тревогой ждут следующей недели, когда закончится школьные каникулы, и им снова придётся стоять в ещё одной пробке.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

