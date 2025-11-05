«Перекидываются виной, как банановой кожурой» — спор о Стамбульской конвенции

Партийный конфликт вокруг Стамбульской конвенции набирает обороты: политики продолжают обвинять друг друга в расколе общества. Лидер оппозиционного «Apvienotais saraksts» Эдвардс Смилтенс заявил в эфире LTV, что ответственность лежит на «Прогрессивных» и «Новом Единстве». По его словам, именно они два года назад «навязали» конвенцию стране, спровоцировав нынешнее противостояние.

«Apvienotais saraksts» был среди тех, кто голосовал за денонсацию документа, вызвав массовое недовольство — тысячи людей подписали обращения и вышли на акции протеста. Смилтенс подчеркнул, что партия готова отложить дальнейшее обсуждение до следующего созыва Сейма, но в идеале вопрос следовало бы решить через референдум.

Там же, в эфире LTV, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере («Jaunā Vienotība») возложила ответственность за раскол на оппозицию, назвав её действия «детскими и безответственными». По её словам, конвенция стала «банановой кожурой», на которой поскользнулись все партии, голосовавшие за выход.

«Они не осознавали, к чему приведёт эта игра. Мы не можем позволить себе разделённое общество», — отметила министр.

Либиня-Эгнере добавила, что Латвия не может позволить подрывать принципы демократии и прав человека. Вопрос референдума она назвала слишком сложным с юридической точки зрения, предложив вместо этого учитывать активность граждан на платформе ManaBalss.lv, где идёт сбор подписей по обеим позициям — за и против выхода из конвенции.