Переход на «зимнее время» уже в ночь на воскресенье. Как он повлияет на вас?

Редакция PRESS 24 октября, 2025 21:19

Важно 0 комментариев

Переход на зимнее время, который состоится в воскресенье, 26 октября, считается менее стрессовым для организма, чем весенний. Но, по словам врачей, и он не проходит бесследно. Осенний сдвиг часов нарушает естественный ритм сна, концентрации и гормонального баланса.

Каждый октябрь, когда стрелки часов переводят на час назад, многим кажется, что они получают «дополнительный час сна». Однако этот подарок часто оказывается обманчивым: даже небольшой сдвиг способен нарушить циркадный ритм — внутренние биологические часы, которые управляют циклами бодрствования и отдыха.

«В каждой клетке тела есть свои циркадные часы, но существуют и основные — группа нейронов в мозге, которая реагирует на свет и темноту, получая сигналы от глаз», — рассказал Тимо Партонен, доцент психиатрии Университета Хельсинки.«От того, насколько эти часы синхронизированы, зависит, насколько хорошо мы спим и каково наше настроение».

По словам экспертов, осенний переход воспринимается легче, чем весенний, когда организм теряет час сна. Но полностью безвредным его назвать нельзя. Нарушение ритма влияет на концентрацию внимания, настроение и работу сердечно-сосудистой системы.

«Осенний перевод стрелок люди переносят спокойнее. Жалобы в основном сводятся к тому, что вечера становятся темнее, но это не следствие перевода, а просто география — в это время года световой день укорачивается», — отметил Малкольм фон Шанц, хронобиолог из Нортумбрийского университета.
«Утренний свет для организма физиологически гораздо важнее, чем вечерний».

Партонен согласился с ним:«К осеннему переводу часов легче приспособиться, потому что он даёт дополнительный час. Главным биологическим часам проще адаптироваться к новому расписанию. Но, если люди не используют этот час для сна, а просто ложатся позже, недосып лишь накапливается».

Учёные напоминают: весенний перевод, который «крадёт» час сна, связан с ростом числа сердечных приступов и дорожно-транспортных происшествий. Одно из исследований Американского фонда сердца показало, что в день после перехода на летнее время количество инфарктов увеличивается на 24 %.

Но и осенний сдвиг может вызывать неприятные последствия. Исследование Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Оксфорда (2025 год) показало, что женщины чаще, чем мужчины, испытывают тревогу, растерянность и стресс в последующие дни. Нарушение детского режима сна — более поздний отход ко сну и трудности с утренним пробуждением — также повышает напряжение в семьях.

Широкие эпидемиологические данные указывают, что постоянная смена времени может нести долгосрочные риски. По данным Стэнфордского медицинского института, сезонные переводы часов увеличивают вероятность инсульта и ожирения. Учёные смоделировали влияние трёх сценариев — постоянного стандартного времени, постоянного летнего и нынешнего полугодового сдвига — и пришли к выводу, что именно чередование является наихудшим вариантом.

«Переход на постоянное стандартное время мог бы предотвратить около 300 000 инсультов в год и снизить риск ожирения у 2,6 миллиона человек», — говорится в исследовании.

Эксперты советуют не игнорировать биоритмы.

«Наш организм может справляться с отдельными сбоями, но для долгосрочного здоровья лучше минимизировать колебания», — пояснил фон Шанц.
«Социальный джетлаг — когда мы отсыпаемся по выходным — биологически разрушителен. Это словно переезд в другой часовой пояс каждую пятницу и возвращение обратно в понедельник».

Чтобы сгладить переход, врачи советуют использовать дополнительный час по назначению — для сна.

«Ложитесь спать пораньше», — советует доктор Партонен. — «Если перевод происходит в ночь с субботы на воскресенье, ложитесь в своё обычное время или чуть раньше. Так вы действительно отдохнёте и уменьшите накопленный недосып».

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Новости Латвии 22:08

Новости Латвии 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Загрузка

Ну, если он ..осликов, то ты Байба — Жабре: Глава МИДа перешла уже все границы дозволенного в политике

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Голосование в Сейме, в котором большинством голосов депутаты концептуально утвердили выход из Стамбульской конвенции и перевели принятие решения по конвенции в разряд "в срочном порядке", то есть за два голосования, а не за три, как обычно, вызвало бурю в латвийском МИДе.

Сливочное масло из пальмы? ПВС «не смогла» определить состав добавки масла из индийского магазина в Риге

Бизнес 21:58

Бизнес 0 комментариев

Житель Риги купил в индийском магазине продукт под названием «Desi Ghee», характерный для индийской кухни — топлёное и очищенное сливочное масло из коровьего молока. Однако у покупателя возникли подозрения, что в нём может быть пальмовое масло. После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) действительно обнаружила в образце не-молочные жиры, которые не допускаются в настоящем гхи. В результате продажа конкретной партии была приостановлена, сообщила программа LTV “4. studija”.

Кто хороший мальчик? Полицейская с собакой из Латвии стали чемпионами мира

Для настроения 21:19

Для настроения 0 комментариев

Начальница Кинологического отдела Государственной полиции Гунда Шабанова со своей собакой Тором завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате мира IFSS по ездовому спорту, который проходит в США.

Голосовать только получив справку от «органов»: новая версия демократии от лидера «Единства»

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Когда демократия нуждается в справках, это уже не демократия. [Эдмунд] Юревицс (новый руководитель "Нового единства") призывает установить, что денонсация Стамбульской конвенции возможна только после вердикта служб безопасности. Спецслужбы должны подтвердить, что в процессе денонсации не выявлены элементы дезинформационной кампании России. Такая вот защита демократических процессов, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин в ФБ.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Мнения 20:48

Мнения 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

