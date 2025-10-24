Переход на «зимнее время» уже в ночь на воскресенье. Как он повлияет на вас?

Каждый октябрь, когда стрелки часов переводят на час назад, многим кажется, что они получают «дополнительный час сна». Однако этот подарок часто оказывается обманчивым: даже небольшой сдвиг способен нарушить циркадный ритм — внутренние биологические часы, которые управляют циклами бодрствования и отдыха.

«В каждой клетке тела есть свои циркадные часы, но существуют и основные — группа нейронов в мозге, которая реагирует на свет и темноту, получая сигналы от глаз», — рассказал Тимо Партонен, доцент психиатрии Университета Хельсинки.«От того, насколько эти часы синхронизированы, зависит, насколько хорошо мы спим и каково наше настроение».

По словам экспертов, осенний переход воспринимается легче, чем весенний, когда организм теряет час сна. Но полностью безвредным его назвать нельзя. Нарушение ритма влияет на концентрацию внимания, настроение и работу сердечно-сосудистой системы.

«Осенний перевод стрелок люди переносят спокойнее. Жалобы в основном сводятся к тому, что вечера становятся темнее, но это не следствие перевода, а просто география — в это время года световой день укорачивается», — отметил Малкольм фон Шанц, хронобиолог из Нортумбрийского университета.

«Утренний свет для организма физиологически гораздо важнее, чем вечерний».

Партонен согласился с ним:«К осеннему переводу часов легче приспособиться, потому что он даёт дополнительный час. Главным биологическим часам проще адаптироваться к новому расписанию. Но, если люди не используют этот час для сна, а просто ложатся позже, недосып лишь накапливается».

Учёные напоминают: весенний перевод, который «крадёт» час сна, связан с ростом числа сердечных приступов и дорожно-транспортных происшествий. Одно из исследований Американского фонда сердца показало, что в день после перехода на летнее время количество инфарктов увеличивается на 24 %.

Но и осенний сдвиг может вызывать неприятные последствия. Исследование Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Оксфорда (2025 год) показало, что женщины чаще, чем мужчины, испытывают тревогу, растерянность и стресс в последующие дни. Нарушение детского режима сна — более поздний отход ко сну и трудности с утренним пробуждением — также повышает напряжение в семьях.

Широкие эпидемиологические данные указывают, что постоянная смена времени может нести долгосрочные риски. По данным Стэнфордского медицинского института, сезонные переводы часов увеличивают вероятность инсульта и ожирения. Учёные смоделировали влияние трёх сценариев — постоянного стандартного времени, постоянного летнего и нынешнего полугодового сдвига — и пришли к выводу, что именно чередование является наихудшим вариантом.

«Переход на постоянное стандартное время мог бы предотвратить около 300 000 инсультов в год и снизить риск ожирения у 2,6 миллиона человек», — говорится в исследовании.

Эксперты советуют не игнорировать биоритмы.

«Наш организм может справляться с отдельными сбоями, но для долгосрочного здоровья лучше минимизировать колебания», — пояснил фон Шанц.

«Социальный джетлаг — когда мы отсыпаемся по выходным — биологически разрушителен. Это словно переезд в другой часовой пояс каждую пятницу и возвращение обратно в понедельник».

Чтобы сгладить переход, врачи советуют использовать дополнительный час по назначению — для сна.

«Ложитесь спать пораньше», — советует доктор Партонен. — «Если перевод происходит в ночь с субботы на воскресенье, ложитесь в своё обычное время или чуть раньше. Так вы действительно отдохнёте и уменьшите накопленный недосып».