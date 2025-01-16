Переезжаем на новую квартиру — детей задекларируют автоматически? Житейское

Согласно положениям Гражданского закона, до достижения совершеннолетия ребенок находится под опекой родителей, которые являются его законными представителями и которым принадлежит в том числе право определять его место жительства.

В свою очередь, закон «О декларировании места жительства» (далее – закон) устанавливает, что местом жительства является любое свободно выбранное лицом место (с адресом), имеющее отношение к недвижимости, куда лицо добровольно поселилось с прямым или молчаливым намерением проживать там на законных основаниях и которое это лицо признает местом, где с ним можно связаться в правовых отношениях с государством и муниципалитетом.

Часть третья статьи 3 закона гласит, что местом жительства несовершеннолетнего ребенка является место жительства его родителей (или опекунов), если родители (или опекуны) не задекларировали его место жительства в другом месте.

Таким образом, запись детей в налоговой книжке вашего мужа в качестве иждивенцев не является основанием для автоматического декларирования их места жительства по адресу декларирования места жительства вашего мужа.

В соответствии с законодательством, для того чтобы ваши дети были зарегистрированы по адресу вашего нового места жительства, вам или вашему мужу как законным представителям несовершеннолетних детей необходимо самостоятельно провести процедуру декларирования каждого ребенка по новому адресу.

Срок и порядок декларирования нового места жительства

Статья 4 закона устанавливает, что в случае изменения места жительства соответствующее лицо обязано заявить об этом в орган декларирования места жительства в течение месяца со дня его постоянного проживания по новому месту жительства.

Органами декларирования места жительства являются соответствующие самоуправления (их учреждения) или Управление по делам гражданства и миграции (далее – управление). Если лицо подавало документы о декларировании места жительства в управление, то после регистрации и обновления сведений в Регистре жителей управление направит информацию о задекларированном месте жительства или полученную декларацию в самоуправление, на территории которого находится соответствующее место жительства лица.

По вопросам процедуры декларирования рекомендуем обратиться в самоуправление, на административной территории которого находится ваша новая квартира.