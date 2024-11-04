«И я, и моя супруга родились в Латвии, и все наши дети тоже, — сообщил он. — Двое старших уже совершеннолетние и остались там, а мы с тремя младшими решили переехать в Россию. В Латвии стали чувствовать себя людьми второго сорта. Началось ущемление русского языка и оголтелая ЛГБТ-пропаганда. Это всё не для нас. Мне 60 лет, я отказался принимать латвийское гражданство. Жил в статусе негражданина».

Семья уехала по госпрограмме добровольного переселения соотечественников. В июле прибыли в Калининградскую область, где остановились у родственников, живущих в Краснознаменском районе.

«Начали оформлять гражданство и столкнулись с неимоверными проблемами. Никто не оказывает переселенцам никакой юридической бесплатной помощи. Все вроде улыбаются, вроде не отказывают. А как доходит до дела — сплошные проволочки».

Очередь на подачу заявлений возмущает Александра сильнее всего: «Приходится с ночи занимать место и стоять, чтобы получить талон на приём. Нам из Краснознаменска нужно приезжать за 150 километров в областной центр. Там всегда очень много людей. Все вместе — и переселенцы по госпрограмме, и трудовые мигранты. Говорят, что перед Новым годом, когда масса желающих подать документы, доходит чуть ли не мордобоя».

По словам переселенца, власти почему-то не могут навести порядок. Еще одна странность, на его взгляд, состоит в том, что вокруг очереди циркулируют какие-то люди и составляют непонятные списки.

«Они явно делают на этом деньги. Там одни и те же личности крутятся постоянно. Заносят кучу копий паспортов, получая сразу несколько талонов. Электронная очередь давно работает во всём мире. Но почему-то в Калининграде никак не могут её наладить».

Один из сыновей Александра 2 ноября должен был покинуть область. «Ему нужно выехать и заехать обратно, потому что у него истёк срок российской визы. Она выдаётся на 90 дней. Если бы он успел подать документы на получение гражданства, то визу бы ему продлили».

Сын Александра, которому уже в России исполнилось 18 лет, несколько раз пытался отстоять ночь в очереди, чтобы получить талончик. «В первый раз у него нашли какой-то неправильный документ, — говорит отец. — До этого всё было нормально, а здесь вдруг выяснилось, что не хватает какой-то печати. Пришлось делать новый документ и снова брать талончик. А его дают только через месяц. Через месяц опять всё перечеркнули, и снова нужно записываться, проходить все круги ада».

В сервисном центре «Балтийский маяк» для участников госпрограммы помочь семье тоже не смогли.

«Они помогают возвращать деньги за медицинские услуги, с размещением в центре временного пребывания, получением временной регистрации, но не помогают составлять заявление. У них нет юристов».

Еще Александра злит наличие частных контор-посредников: «Они за хорошие деньги помогают составить заявление и оформить все необходимые документы. У нас просто нет таких средств».

В результате Александр с супругой отказались от этой идеи и получили на себя и младших детей разрешение на временное пребывание. Иначе им тоже бы пришлось выезжать из России. А среднему сыну снова понадобится виза в РФ. Она стоит 237 евро, и ее оформляют только в визовом центре, так как напрямую консульский отдел посольства РФ в Латвии не работает.

При этом переселенец не жалеет, что переехал: «Конечно, нет никакого сожаления! Но государственная система не настроена на помощь людям. У всех какие-то свои интересы. Систему нужно менять».