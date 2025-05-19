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Передышка после ливней и сырости: синоптики рассказали, когда вернется солнечная и теплая погода

Редакция PRESS 19 мая, 2025 15:45

Новости Латвии 0 комментариев

 Во вторник в Латвии ожидается солнечная и теплая погода, в отдельных районах побережья будет прохладнее, прогнозируют синоптики. Ночь будет преимущественно ясной, днем ожидается небольшая облачность без осадков.

Минимальная температура на восходе солнца составит +1...+6 градусов, на побережье - до +8 градусов.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, переходящий во второй половине дня в северо-западный, начиная с северной части Курземе.

Температура воздуха днем поднимется до +17...+21 градуса, +12...+15 градусов будет на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе.

В Риге 20 мая ожидается сухая и солнечная погода с небольшим западным ветром, днем - умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, в пригородах до +4...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса, на несколько градусов холоднее будет у моря и поздним вечером по всему городу.

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