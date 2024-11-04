«Перечислил 100 евро украинскому солдату на лечение, банк остановил платёж: сколько будет продолжаться это безумие?»

Мы превратили бюрократию в безумную систему, которая усложняет нам жизнь! Теперь банк будет закрыт до понедельника и не ответит на мое объяснение. Но что, если бы речь шла о жизни и смерти?

Неужели отцы-основатели Латвии и мы во время баррикад хотели создать нечто подобное? К сожалению, я часто слышу подобные истории. Даже в отношении небольших сумм.

Это относится и к масштабной кампании СГД, когда тысячи людей добились ясности в вопросе переводов между своими счетами или внутри семьи.

Для чего все это делается? Чего это позволяет добиться? Законности и справедливости или, напротив, отвращения и отчуждения? Я пытаюсь понять, что происходит в головах людей, которые принимают, внедряют и исполняют подобные абсурды?

Цель органов государственной власти не в том, чтобы делать жизнь простых граждан невыносимой и некомфортной. Те, кто ведет нашу страну в этом направлении, должны быть привлечены к ответственности!"