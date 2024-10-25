Пенсия по старости: как рассчитывается и можно ли ее увеличить?

Возрастной порог

Право на заслуженный отдых

Старение жителей, увеличение числа людей пенсионного возраста и рост расходов на выплаты государственных пенсий – проблема для всех стран Евросоюза, да и других государств мира. Кое-где увеличивается возраст выхода на пенсию, а в Латвии он с 2014 года с 62 лет постепенно повышался до 65. Плюс 3 месяца в год.

Десять лет назад страховой стаж для получения пенсии по старости увеличился с 10 до 15 лет, а с 1 января 2025 года составит уже 20 лет.

По оценке Министерства благосостояния ЛР, время выхода на пенсию является выбором каждого человека: не обязательно выходить на пенсию, достигнув пенсионного возраста. Нужно учитывать, что размер пенсии зависит не только от страхового стажа и произведенных в это время взносов социального страхования, но и от возраста, когда человек выходит на пенсию.

Право на пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии и при наличии не менее 15 лет страхового стажа - на данный момент. Пенсионный возраст в 2024 году - 64 года и 9 месяцев.

В 2025 году наступает новая эра: пенсионный возраст будет 65 лет – одинаково для мужчин и женщин, а пенсионный стаж увеличится до 20 лет.

Также закон позволяет пенсию по старости запросить преждевременно - за 2 года до наступления возраста, необходимого для назначения пенсии по старости. В 2024 году - 62 года и 9 месяцев, если страховой стаж составляет как минимум 30 лет. В 2025 году, соответственно, - с 63 лет...

Расчёт по формуле

Слагаемые пенсии по старости

Пенсия по старости рассчитывается по определенной формуле, составные которой учитывают определенные показатели для каждого будущего пенсионера – из его пенсионной биографии:

* накопленный пенсионный капитал в период с 1 января 1996 года до месяца назначения пенсии;

* среднюю страховую зарплату с 1996 до 1999 года (включительно);

* страховой стаж до 31 декабря 1995 года;

* период времени (в годах), за которые с года назначения пенсии планируется выплата пенсии по старости.

Страховой стаж и страховая зарплата - это период трудового стажа и выплата заработной платы с учетом уплаты социального налога.

Для расчета пенсии используется формула P = K/G, где:

- P - пенсия за год, 1/12 часть которой равняется пенсии за месяц;

- K - накопленный пенсионный капитал застрахованного лица. Его образует собравшаяся и регистрированная на личном счете конкретного лица сумма страховых платежей и годовой прирост капитала;

- G - период времени (в годах), за которые планируется выплата пенсии по старости, или период прогнозируемой выплаты пенсии, одинаковый для мужчин и женщин.

При расчете пенсии накопленный пенсионный капитал делится на G — то есть на то количество лет и месяцев, в течение которых по закону предполагается выплачивать пенсию пенсионеру (цифра устанавливается законодательно, сейчас это для пенсионера 65 лет — 16,52 года)...

Советский стаж

В переходный период (пока на пенсию по старости уходят люди с трудовым стажем до 1996 года) для расчета пенсии по старости используется формула: P = (Ks + K)/G. Эта формула расчета пенсии относится к лицам, имеющим трудовой стаж до 1996 года.

Здесь используется дополнительный показатель Ks, являющийся начальным пенсионным капиталом, он высчитывается по формуле: Ks = Vi x As x 0,2, где:

- As - страховой стаж лица по 1995 год (включительно);

- Vi - средняя страховая зарплата лица с 1996 по 1999 год...

Индивидуальный подход

Возраст, накопления, страховой стаж...

Пенсию назначают и подсчитывают каждому будущему пенсионеру индивидуально. За основание берется начальный пенсионный капитал жителя с учетом его трудового стажа до 1996 года и средних взносов с зарплаты в период с 1996 по 1999 год, а также пенсионный капитал - зарегистрированные на личном счете взносы социального страхования с 1 января 1996 года - и возраст выхода на пенсию.

Весь накопленный капитал (начальный пенсионный капитал + пенсионный капитал после 1996 года) обновляется в соответствии с изменениями сумм обязательных страховых взносов в стране.

Пенсионный возрастной капитал обновляют, применяя к нему индексы страховой зарплаты (в дальнейшем - индексы капитала), установленные за годы, которые следуют за актуализируемым годом, до года начисления пенсии.

Индекс капитала публикуется в официальном издании Latvijas VЕstnesis. Индекс заработной платы для страховых взносов в 2023 году, применяемый для актуализации пенсионного капитала с 1 января 2024 года, составляет 1,1329.

Жители, имеющие страховой стаж не менее 30 лет, но получавшие доходы ниже, чем в среднем по стране в обозначенные для подсчета начального пенсионного капитала годы (1996–1999), могут рассчитывать, что при подсчете их пенсии по старости будут использовать не их индивидуальную заработную плату, с которой производились страховые взносы, а среднюю зарплату по стране в этот период...

Величина не постоянная

Как вычисляется пенсионный индекс капитала

Сейчас наши пенсионеры получают индексированные пенсии. Вместе с тем ежегодно индексируются не только пенсии, которые уже выплачиваются, но и пенсионные накопления налогоплательщиков - 1-го уровня (государственные пенсии).

Индексация пенсионного капитала и индексация пенсий – разные вещи. Пенсионный капитал индексируется только продолжающим работать жителям.

Индексация пенсий проходит 1 октября, а актуализация пенсионного капитала 1-го уровня - 1 января. Что это за действо? Накопленный капитал актуализируется с учетом роста инфляции и прироста средней зарплаты. Полученный индекс зависит от суммы страховых зарплат всех работающих в этот период людей. С уменьшением числа работников (налогоплательщиков) уменьшается и индекс.

Вместе с тем жители, которые следят за своими пенсионными накоплениями, обратили внимание, что, например, с 2019 по 2023 год взносы с зарплаты не изменились, но индексированный капитал пенсий 1-го уровня сократился на 32%. А если смотреть по итогам 2013 года, то индекс был вообще в три раза выше нынешнего.

В Государственном агентстве социального страхования (VSAA) объясняют эту ситуацию тем, что капитал 1-го пенсионного уровня каждый год обновляется с применением индексов заработной платы, вычисленной на основании внесенных страховых взносов (или индексов капитала). И с каждым годом рассчитывается на основании большего количества индексов капитала.

Таким образом, начальный пенсионный капитал актуализируется со всеми ежегодными индексами капитала, которые установлены с 1996 года до времени выхода на пенсию. И если человек вышел на пенсию, например, в 2011 году, накопленный индекс, который применяется для актуализации его начального пенсионного капитала, является произведением всех тех индексов, которые установлены за годы до момента затребования пенсии, т. е. с 1997 по 2010 год (включительно), что составляет 4,2182.

Так, при назначении пенсии по возрасту в 2024 году применяются индексы капитала (выборочно):

* для капитала пенсий за 1996 год – 1,03; 1,12; 1,117; 1,069; 1,0835; 1,0453; 1,1645; 1,1754; 1,1712; 1,2333; 1,3593; 1,3106; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1,0614; 1,0786; 1,1064; 1,1029; 1,0445; 1,0632; 1,1357; 1,1329;

* для капитала пенсий за 2019 год – 1,0445; 1,0632; 1,1357; 1,1329;

* для капитала пенсий за 2021 год – 1,1357; 1,1329;

* для капитала пенсий за 2022 год – 1,1329.

Вместе с тем пенсионный капитал за 2023 и 2024 годы не обновляется. Капитал за 2019 год индексируется четырьмя индексами, а капитал за 2023-й не обновляется, поэтому индексированный капитал за 2019 год больше, чем за 2023-й...

кстати

Минимальный размер пенсии по старости не может быть меньше размера государственного пособия социального обеспечения - 137 евро в 2024 году...

(!) Больше информации – на портале Государственного агентства социального страхования: vsaa.gov.lv

Страничку подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА