Пенсионеры станут богаче? Разбираем, кому и сколько добавят к пенсии в этом году

«Семь секретов» 26 сентября, 2025 17:51

Важно 0 комментариев

В этом году ежегодная индексация пенсий, согласно закону «О государственных пенсиях», будет проведена, как обычно, с 1 октября. Призывы отдельных политиков и общественных организаций пенсионеров проводить индексацию хотя бы два раза в год так и остались неуслышанными. Между тем цены на основные продукты питания неуклонно растут, что каждый может заметить при посещении магазинов. Однако, согласно официальным статистическим данным, годовая инфляция в июле 2025 года составила всего 3,8%, поэтому на значительное увеличение пенсий рассчитывать не приходиться. Что же ждет пенсионеров?

1 октября текущего года состоится очередная индексация пенсий. Принцип остается прежним: учитываются фактический рост потребительских цен и рост страховых зарплат. Изменения касаются размера пенсии, подлежащей пересмотру. Теперь индексации подлежат все пенсии, не превышающие 1 488 евро. Но и обеспеченные пенсионеры не остались без внимания: им проиндексируют ту часть пенсии, которая не превышает установленный лимит. Как и раньше, существуют исключения. Полностью будет проиндексирован размер пенсии политически репрессированных, лиц с инвалидностью I группы, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как и в прошлом году, увеличивается не только размер самой пенсии, но и доплаты за трудовой стаж. Это касается прежде всего так называемых советских пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых до 31 декабря 1995 года. Их пенсия состоит из двух частей — собственно пенсии и доплаты за годы стажа. Пожилым людям ежемесячно перечисляется на банковскую карточку или выдается на почте общая сумма без расшифровки ее составляющих. Подробную информацию можно узнать на портале государственных услуг www.latvija.lv или обратившись в любое региональное отделение Государственного агентства социального страхования. Контакты агентства размещены на его официальном сайте: www.vsaa.lv. 

Согласно данным Государственного агентства социального страхования, по состоянию на июль 2025 года государственные пенсии по старости получали 434 493 человека. Среди них — 10 926 пожилых человек, чья пенсия не превышает 200 евро в месяц. Еще 43 994 пенсионера получают от 200 до 300 евро, а 118 244 человека — от 300 до 500 евро. Согласитесь, при нынешних ценах на такую пенсию прожить невозможно. 

Больше всего в стране пенсионеров с выплатами свыше 500 евро в месяц — 261 355 человек. По данным того же агентства, средний размер пенсии в июне 2025 года составил 625 евро. 

Однако есть в стране и богатые пенсионеры: 8 359 человек получают пенсию свыше 1 500 евро в месяц. А рекордная пенсия в Латвии достигает 16 000 евро. Естественно, имя ее получателя держится в секрете.

Размер пенсии зависит от стажа социального страхования (количества лет, в течение которых делались отчисления по социальному налогу) и сумм отчислений. Для «советских» пенсионеров применяется термин «трудовой стаж», так как они работали в других экономических условиях. Согласно порядку индексации этого года, будут применяться коэффициенты, зависящие от продолжительности стажа социального и трудового страхования. Для тех, кто отработал до 29 лет, индекс составит 1,0635; от 30 до 39 лет — 1,0686; от 40 до 44 лет — 1,0737; от 45 лет и более — 1,0787. 

По сравнению с прошлым годом коэффициенты ниже, а значит, прибавка к пенсиям в этом году будет меньше.

Для тех, кто вышел на пенсию после 1 января 1996 года, когда вступил в силу ныне действующий закон «О государственных пенсиях», подсчитать размер будущей прибавки довольно просто — у них нет доплат за стаж. Например, если человеку назначена пенсия в 500 евро и он имеет стаж социального страхования 30-39 лет, то эту сумму надо умножить на 1,0686. В итоге получается 534,30 евро. Прибавка составит 34,30 евро в месяц. Аналогичным образом рассчитывается индексация и для пенсионеров с другими коэффициентами.

Кто получает доплату за стаж?

В Латвии еще достаточно пенсионеров, чья основная трудовая деятельность пришлась на советские времена. Для них в этом году, как и в прошлом, будет проиндексирован не только размер самой пенсии, но и доплата за стаж. Для примера возьмем обычную Марию Ивановну, которая вышла на пенсию в 1993 году. Сейчас пожилая женщина ежемесячно получает 499,42 евро. Ее трудовой стаж составляет 30 лет. В итоге размер самой пенсии равен 450,82 евро, а доплата за стаж — 48,60 евро.

В октябре 2025 года после проведенной индексации Мария Ивановна должна получить: собственно пенсия — 450,82 х 1,0686 = 481,75. Что касается доплаты за стаж, то ранее за каждый год трудового стажа она получала по 1,62 евро. Умножив эту сумму на 30 лет, получаем 48,60 евро. Теперь же эта выплата индексируется с коэффициентом 1,0635. В результате размер доплаты за один год стажа составит уже 1,72 евро. Соответственно, за 30 лет выходит 51,60 евро. Таким образом, с 1 октября 2025 года Мария Ивановна будет получать уже 533,35 евро. Общая прибавка для нее составит 33,92 евро. 

С 1 января 2025 года необлагаемый минимум для пенсионеров составляет 1 000 евро в месяц. Это означает, что с пенсий (включая доплату за стаж), не превышающих эту сумму, подоходный налог в размере 20% не удерживается. Так что даже после индексации пенсия, приведенная в нашем примере, не превысит необлагаемый минимум. Следовательно, налогообложение Марии Ивановне не грозит — как, впрочем, и большинству среднестатистических пенсионеров. 

Но если размер пенсии составит, к примеру, 1 040 евро, то с 40 евро будет удержан налог, и пенсионер лишится 8 евро в месяц. В Министерстве благосостояния подчеркивают, что пенсионерам ничего делать не нужно: индексацию автоматически обеспечивает Государственное агентство социального страхования. Уже в октябре все пенсионеры получат обновленные, проиндексированные пенсии.

Комментарий министра

Как сообщает LETA, на пресс-конференции министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что заметная индексация происходит из-за роста цен на продовольственные и потребительские товары. «К сожалению, в магазинах цены растут быстрее, чем компенсирует индексация», — отметил г-н Узулниекс. Он подчеркнул, что в индексации пенсий этого года важным является принцип справедливости: к пенсиям людей с более длинной трудовой жизнью и более продолжительным страховым стажем применяется более высокий коэффициент. Это означает, что пенсии тех, кто дольше вносил социальные взносы, будут повышены более значительно. Такой подход, по мнению Минблага, позволяет одновременно поддерживать и принцип солидарности, и учет заслуг.

Что дальше?

Несмотря на то что пенсии у нас ежегодно индексируются в среднем на несколько десятков евро, пожилые люди в целом отнюдь не стали богаче. Тем более что власти сейчас активно обсуждают возможность введения новых налогов и повышения старых, чтобы закрыть гигантскую дыру в государственном бюджете. И даже прибавки в размере 33,92 евро в месяц Марии Ивановне хватит лишь на один-два похода в магазин. 

Кроме того, каждый год звучат опасения, что у латвийской пенсионной системы может не хватить средств для будущих индексаций.

Эксперты уже не первый год предупреждают о том, что латвийскую пенсионную систему в ближайшем будущем ждут могут ждать серьезные потрясения. Число работающих в стране составляет около 1,2 млн. человек, и именно за них уплачивается социальный налог. Этими средствами обеспечиваются 434 493 пенсионера по старости. 

Начиная с 2014 года количество работников неуклонно сокращается. Латвия вступает в демографическую яму: на рынок труда выходят дети родителей, родившихся в 90-е годы, когда многие откладывали рождение детей. Проблему частично решали ежегодным увеличением возраста выхода на пенсию на 3 месяца. Этот процесс завершился 1 января 2025 года, когда возраст выхода на пенсию достиг 65 лет. Однако уже сейчас ведутся разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста до 70 лет. И тогда реализуется прагматичная, но спорная логика государства: человек продолжает платить социальный налог, но может не дожить до момента получения пенсии…

Александр ФЕДОТОВ.

 

 

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

