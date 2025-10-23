Пенсионерка добровольно уехала из Латвии или «помогли»? Кривцова о заявлении латвийского МИД

-Тут разгорелся спор по поводу выдворения из Латвии в Россию пенсионерки Людмилы Межиньш. МИД Латвии выступил с опровержением, но оно не до конца честное.

- МИД прав, в конкретном случае речь идёт о выдавливании или добровольном выполнении распоряжения на выезд, а не о принудительном выдворении.

- МИД не прав, что Латвия настолько соблюдает права человека, что не осуществляет принудительного выдворения стариков.

Мне бы очень хотелось, чтобы последнее утверждение было верным, но для того необходимо официальное заявление МВД, что принудительно выдворять старых и больных нельзя. А следующим логичным шагом должно быть принятие Сеймом законодательной инициативы, позволяющей этим старикам остаться и спокойно дожить свой век.