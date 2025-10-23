Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Октября Завтра: Daina, Dainida, Dainis
Доступность

Пенсионерка добровольно уехала из Латвии или «помогли»? Кривцова о заявлении латвийского МИД

Редакция PRESS 23 октября, 2025 12:07

Важно 0 комментариев

Как сообщал press.lv, в Латвии разгорелся скандал международного масштаба. В сети появился ролик, в котором пенсионерка 75 лет Людмила Межиньш обвиняет ЛР в её выдворении за нелояльность. Латвийский МИД назвал это фейком, ложной новостью. Юрист и правозащитник Елизавета Кривцова прокомментировала ситуацию на своей страничке в Фейсбуке.

-Тут разгорелся спор по поводу выдворения из Латвии в Россию пенсионерки Людмилы Межиньш. МИД Латвии выступил с опровержением, но оно не до конца честное.

- МИД прав, в конкретном случае речь идёт о выдавливании или добровольном выполнении распоряжения на выезд, а не о принудительном выдворении.

- МИД не прав, что Латвия настолько соблюдает права человека, что не осуществляет принудительного выдворения стариков.

Мне бы очень хотелось, чтобы последнее утверждение было верным, но для того необходимо официальное заявление МВД, что принудительно выдворять старых и больных нельзя. А следующим логичным шагом должно быть принятие Сеймом законодательной инициативы, позволяющей этим старикам остаться и спокойно дожить свой век.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 23.10.2025
ЕС спорит о климатических целях на 2040 г
Bitnews.lv 9 минут назад
Завтра будет самый тёплый день недели
Bitnews.lv 35 минут назад
Почти 19 тысяч жителей Латвии уже привились от гриппа
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: закупила мины на 50 млн. евро
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: животные — не имущество
Sfera.lv 2 часа назад
Погода: будет шторм
Sfera.lv 3 часа назад
Белоруссия: пойман эстонец с косяком
Sfera.lv 7 часов назад
Франция: армия должна быть готова
Sfera.lv 8 часов назад

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Читать
Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Читать

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Читать

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Читать

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Читать

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

Читать