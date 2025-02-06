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Пчёлы его и не нюхали: что нам продают под видом мёда?

© LETA 6 февраля, 2025 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийское общество пчеловодства (ЛОП) недавно заявило, что до 70% образцов меда в латвийских магазинах могут быть ненатуральными, однако производители, которые регулярно проверяют свою продукцию в соответствии с требованиями законодательства, отрицают эти утверждения. Кто из них вводит потребителей в заблуждение?

Общество заявило, что 14 из 20 образцов меда, который продается в латвийских магазинах, не соответствовали стандартам подлинного меда, в том числе несколько продуктов под марками "Vinnis" и "Rimi".

ЛОП утверждает, что эти продукты фактически произведены промышленным способом, а не собраны пчелами, поэтому не соответствуют директиве ЕС о меде как о натуральном сладком веществе, производимом пчелами.

К такому выводу общество пришло на основе результатов анализов, проведенных в эстонской лаборатории "Celvia CC".

"Latvijas Avīze" обратилась в лабораторию за разъяснениями и выяснила, что используемый "Celvia CC" молекулярный метод впервые был применен для определения подлинности меда именно в этой лаборатории, однако, несмотря на высокую точность, он пока не аккредитован в Европейском союзе.

Руководитель лаборатории Карел Крютшков утверждает, что на молекулярный метод можно положиться: "Это бесспорный метод, который позволяет точно определить подлинность меда. Он идентифицирует ДНК пчел, растений, пыльцы и других организмов, которые попадают в мед во время сбора урожая, из улья или в процессе производства. Использование этого метода учреждениями - лишь вопрос времени".

У "Celvia CC" обширный круг клиентов, включая производителей, фасовщиков, другие лаборатории. По его словам, против такого метода выступают только те, кто импортирует дешевые продукты, тогда как его эффективность доказана и в других областях, таких как медицина и криминалистика.

Президент ЛОП Валтерс Брусбардис отмечает, что этот метод уже используется в других европейских странах - в Финляндии, Германии и Австрии, где торговая сеть "Spar" после проверки молекулярным методом изъяла из своих магазинов ряд продуктов, названных медом. Однако в других странах этот метод не используется, поскольку в ЕС пока нет единых стандартов для проверки подлинности меда.

(Latvijas Avīze)

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