Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Воскресенье, 06. Октября Завтра: Monika, Zilga, Zilgma

Пчеловоды бьют тревогу: заработать с каждым годом все труднее

Редакция PRESS 6 октября, 2024 14:37

Бизнес 0 комментариев

В последние годы резко упал спрос на местный мед. Хотя нынешним летом его очень много, большинству пчеловодов негде его реализовать. Оптовая цена на мед в данный момент тоже неадекватно низкая - от 1,5 евро/кг, поэтому у пасечников больше шансов найти клиентов путем прямой продажи, пишет Jauns.lv.

Зарабатывать становится все труднее с каждым годом, говорят пчеловоды. Хотя изыскиваются способы сэкономить в процессе производства, вплоть до уменьшения пчелиных семей, многие все равно вынуждены продавать мед почти за себестоимость, сообщает программа 360 ZIŅneši.

Больше всего упреков пасечники адресуют магазинным сетям, так как полки завалены импортным товаром. "В Эстонии я фактически видел только мед местных производителей по честной цене для пчеловодов. Зайдем в любой латвийский магазин - может случиться, что латвийского меда вообще не будет", - рассказывает пчеловод Андрей Бриедис, хозяин крестьянского хозяйства Priežukalns.

А у торговцев - свое мнение. "Мы вот-вот начнем сотрудничество с одним производителем меда, который способен обеспечить конкурентоспособное предложение. До этого - да, местных у нас было исключительно мало, так как отсутствовало конкурентоспособное ценовое предложение. Сколько можем, поддерживаем местных производителей, но покупатель голосует кошельком", - комментирует Сабине Лакуча, директор по закупкам и член правления SIA Iepirkumu grupa (сеть магазинов top!).

Пчеловоды признают, что не могут конкурировать ни с Китаем, ни с Украиной, ни даже с Мексикой. Там другие цены и объемы, другие производственные затраты (что главное) и стандарты качества. Причем чуть ли не половина меда, ввезенного в Европу, представляет собой всего лишь сахарный сироп с добавками.

"Фальсификаторы меда работают гораздо более современными методами, а те, кто пытается их уличить, отстают. Если вы покупаете в супермаркете мед, на котором написано "смесь меда" происхождения из ЕС или вне ЕС, я готов поспорить на что угодно, что мед там и рядом не стоял", - резюмирует Бриедис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 27 реакций
Комментарии (0) 27 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А вы бы заплатили? Из-за странного случая в супермаркете завязалась бурная дискуссия в соцсети

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

С женщиной по имени Кристине произошел случай, который заставляет задуматься, что это было: попрошайничество, мошенничество или человеку в самом деле требовалась помощь?

С женщиной по имени Кристине произошел случай, который заставляет задуматься, что это было: попрошайничество, мошенничество или человеку в самом деле требовалась помощь?

Читать
Загрузка

Бездонная бочка: даже для минимального варианта Rail Baltica нужно еще 3-4 миллиарда — Бришкенс

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Сейчас Латвии доступно для железнодорожной магистрали менее 1,5 млрд евро, но чтобы ее построить даже в самом минимальном объеме, нужно в два-три раза больше, сказал в интервью LSM+ министр сообщения Каспар Бришкенс. Поэтому, признал он, сейчас большие надежды возлагаются на новый многолетний бюджет ЕС, а также рассматриваются возможности привлечения средств с помощью публично-частного партнерства или даже кредитов.

Сейчас Латвии доступно для железнодорожной магистрали менее 1,5 млрд евро, но чтобы ее построить даже в самом минимальном объеме, нужно в два-три раза больше, сказал в интервью LSM+ министр сообщения Каспар Бришкенс. Поэтому, признал он, сейчас большие надежды возлагаются на новый многолетний бюджет ЕС, а также рассматриваются возможности привлечения средств с помощью публично-частного партнерства или даже кредитов.

Читать

Кирсис о «Прогрессивных»: они бросили власть нам под ноги и удрали — «Неаткарига»

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.

О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.

Читать

Рейсом литовских ВВС из Ливана эвакуировали девятерых латвийцев

Важно 16:17

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 6 октября, рейсом литовских ВВС в Шяуляй прибыли из Ливана девять латвийцев и члены их семей, согласно информации МИД.

В воскресенье, 6 октября, рейсом литовских ВВС в Шяуляй прибыли из Ливана девять латвийцев и члены их семей, согласно информации МИД.

Читать

Наступит бабье лето? Погода на следующей неделе будет переменчивой, но немного потеплеет

Важно 16:02

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с тихой и ясной погоды, а вот к середине недели станет облачно и начнутся дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Неделя начнется с тихой и ясной погоды, а вот к середине недели станет облачно и начнутся дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Вступил в силу приговор экс-сотрудника СГД к общественным работам за ложный донос

ЧП и криминал 15:29

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд отказался открывать кассационное производство по делу, по которому бывший замдиректора Управления по руководству персоналом Службы госдоходов (СГД) Улдис Барс был приговорен к общественным работам за умышленно ложное сообщение о совершении особо тяжкого преступления с целью добиться начала уголовного процесса против определенных должностных лиц, как выяснило агентство LETA.

Верховный суд отказался открывать кассационное производство по делу, по которому бывший замдиректора Управления по руководству персоналом Службы госдоходов (СГД) Улдис Барс был приговорен к общественным работам за умышленно ложное сообщение о совершении особо тяжкого преступления с целью добиться начала уголовного процесса против определенных должностных лиц, как выяснило агентство LETA.

Читать

В нескольких медучреждениях Риги и окрестностей оказывали услуги при отсутствии разрешений

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

В нынешнем году в нескольких медучреждениях выявлено оказание врачебных услуг при отсутствии необходимого разрешения, в связи с чем предоставление этих услуг приостановлено, о чем свидетельствует информация в базе данных Инспекции здоровья.

В нынешнем году в нескольких медучреждениях выявлено оказание врачебных услуг при отсутствии необходимого разрешения, в связи с чем предоставление этих услуг приостановлено, о чем свидетельствует информация в базе данных Инспекции здоровья.

Читать