Пчеловоды бьют тревогу: заработать с каждым годом все труднее

Зарабатывать становится все труднее с каждым годом, говорят пчеловоды. Хотя изыскиваются способы сэкономить в процессе производства, вплоть до уменьшения пчелиных семей, многие все равно вынуждены продавать мед почти за себестоимость, сообщает программа 360 ZIŅneši.

Больше всего упреков пасечники адресуют магазинным сетям, так как полки завалены импортным товаром. "В Эстонии я фактически видел только мед местных производителей по честной цене для пчеловодов. Зайдем в любой латвийский магазин - может случиться, что латвийского меда вообще не будет", - рассказывает пчеловод Андрей Бриедис, хозяин крестьянского хозяйства Priežukalns.

А у торговцев - свое мнение. "Мы вот-вот начнем сотрудничество с одним производителем меда, который способен обеспечить конкурентоспособное предложение. До этого - да, местных у нас было исключительно мало, так как отсутствовало конкурентоспособное ценовое предложение. Сколько можем, поддерживаем местных производителей, но покупатель голосует кошельком", - комментирует Сабине Лакуча, директор по закупкам и член правления SIA Iepirkumu grupa (сеть магазинов top!).

Пчеловоды признают, что не могут конкурировать ни с Китаем, ни с Украиной, ни даже с Мексикой. Там другие цены и объемы, другие производственные затраты (что главное) и стандарты качества. Причем чуть ли не половина меда, ввезенного в Европу, представляет собой всего лишь сахарный сироп с добавками.

"Фальсификаторы меда работают гораздо более современными методами, а те, кто пытается их уличить, отстают. Если вы покупаете в супермаркете мед, на котором написано "смесь меда" происхождения из ЕС или вне ЕС, я готов поспорить на что угодно, что мед там и рядом не стоял", - резюмирует Бриедис.