Пациентские взносы и их потолок: как не переплачивать за лечение

Доплаты пациентов, или пациентские взносы — это платеж, который осуществляется при получении медицинских услуг, софинансируемых государством. Установленный «потолок» доплат на календарный год составляет 570 евро.

При достижении этой суммы от пациента больше не взимаются дополнительные платежи, подчеркнула представитель Национальной службы здравоохранения Ита Сенька: «Сумма доплат пациентов за полученные амбулаторные и стационарные услуги здравоохранения в календарном году, например, за 2025 год, не должна превышать 570 евро. Важно еще отметить, что общий размер доплаты пациента за пребывание в стационаре не может превышать 355 евро. Это означает, что если пациент находится в стационаре длительное время, ему не нужно платить больше 355 евро за лечение в этом конкретном учреждении».

Когда общая сумма доплат пациента, произведенных в течение календарного года, достигнет 570 евро, он должен обратиться в одно из территориальных отделений Национальной службы здравоохранения (NVD) с заявлением и предъявить оригиналы платежных документов. Поэтому, платя пациентские взносы, необходимо обязательно брать документ, подтверждающий платеж — чек или квитанцию строгой отчетности. Образец формы заявления имеется на домашней страничке www.vmnvd.gov.lv.

Чтобы до конца календарного года получать финансируемые государством медицинские услуги без доплаты, пациент должен предъявить справку, выданную NVD, о том, что сумма его пациентских взносов достигла 570 евро. Эта справка может быть как в бумажном, так и в электронном формате.

«Если сумма доплат достигла 570 евро, справку о том, что соответствующее лицо заплатило эту сумму в текущем календарном году, выдает Национальная служба здравоохранения на основании заявления пациента и платежных документов. Как это происходит? Пациент может обратиться лично в одно из отделений НСЗ или в клиентский центр, выслать платежные документы и заявление по почте, или подписать заявление электронной подписью с приложением документов. При личном обращении ответственные сотрудники принимают заявление, копируют платежные документы и возвращают заявителю оригиналы, после чего проверяют подлинность этих платежей»

Какие документы, подтверждающие платежи, действительны?

Годны только те платежные документы, в которых указано, что произведена доплата за оплаченную государством услугу здравоохранения. При исчислении общей суммы доплат пациента не учитываются: пациентские взносы за проведенные операции (платеж за хирургические манипуляции, проведенные в операционной за один стационар, может взиматься в размере не более 31 евро); платежи, произведенные за получение платных услуг.

Какая информация должна быть указана в удостоверяющих платежи документах?

Это должны быть платежные документы — кассовые чеки или квитанции строгой отчетности, на которых обязательно должно быть указано имя и фамилия пациента, его персональный код, название медицинского учреждения. Если доплата произведена через интернет-банк, в платежном поручении должны быть указаны точная цель платежа, номер счета и информация об оплате.

Льготы

От доплат освобождены следующие категории пациентов: дети до 18 лет; лица с инвалидностью I и II группы; малоимущие; беременные женщины и женщины, недавно родившие; политрепрессированные; участники национального движения сопротивления и жертвы аварии на Чернобыльской АЭС; лица, получающие психиатрическое лечение; пациенты, проходящие процедуры хронического гемодиализа; лица, получающие медицинские услуги при инфекционных заболеваниях, предусмотренных Кабинетом министров; а также пациенты, которым бригадой скорой медицинской помощи оказывается неотложная медицинская помощь.

Кроме того, с 1 января 2025 года от доплат освобождены лица, страдающие зависимостью от алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ и получающие наркологическое лечение.

Однако все вышеперечисленные исключения не распространяются на оплату компенсируемых государством лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения.

С полученными медицинскими услугами, которые финансируются государством, можно ознакомиться на портале latvija.gov.lv в разделе «Бюджетные услуги здравоохранения».