Партнеры недовольны: диалог работодателей и чиновников не клеится

Объявленное правительством сокращение расходов на 171 млн евро в 2026 году и по 150 млн евро ежегодно в последующие два года создает высокий риск безответственного и поспешного принятия решений без должного обсуждения и оценки, отмечают социальные партнеры.

ЛКРД и ЛССП настаивают на значительно более широком пересмотре и сокращении расходов, в том числе в результате анализа госзакупок, сокращения незаполненных вакансий, устранения ненужных и дублирующихся функций и других лишних трат, чтобы направить высвобожденные средства на приоритеты - безопасность, образование, поддержку семей.

Одновременно, по мнению организаций, необходимо обеспечить более высокое качество и доступность услуг здравоохранения и транспорта, как это предусмотрено рекомендациями Европейской комиссии и ранее принятыми решениями правительства.

Социальные партнеры считают категорически неприемлемой практику правительства не предоставлять заблаговременно документы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Национального совета трехстороннего сотрудничества, так как это не способствует эффективному социальному диалогу и конструктивной работе.

В пятницу, 19 сентября, на заседании совета планируется обсудить проект госбюджета и сопровождающие его законопроекты. Согласно регламенту совета, документы должны быть поданы не позднее чем за четыре дня до заседания, однако до настоящего момента связанные с госбюджетом документы в распоряжение ЛКРД и ЛССП не поступили, отмечают организации.