Партнеры недовольны: диалог работодателей и чиновников не клеится

© LETA 18 сентября, 2025 18:52

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) и Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) занимают единую позицию, считая, что предлагаемые правительством меры по сокращению госрасходов недостаточны для решения актуальных проблем, с которыми страна сталкивается сегодня, сообщили агентству ЛЕТА в организациях.

Объявленное правительством сокращение расходов на 171 млн евро в 2026 году и по 150 млн евро ежегодно в последующие два года создает высокий риск безответственного и поспешного принятия решений без должного обсуждения и оценки, отмечают социальные партнеры.

ЛКРД и ЛССП настаивают на значительно более широком пересмотре и сокращении расходов, в том числе в результате анализа госзакупок, сокращения незаполненных вакансий, устранения ненужных и дублирующихся функций и других лишних трат, чтобы направить высвобожденные средства на приоритеты - безопасность, образование, поддержку семей.

Одновременно, по мнению организаций, необходимо обеспечить более высокое качество и доступность услуг здравоохранения и транспорта, как это предусмотрено рекомендациями Европейской комиссии и ранее принятыми решениями правительства.

Социальные партнеры считают категорически неприемлемой практику правительства не предоставлять заблаговременно документы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Национального совета трехстороннего сотрудничества, так как это не способствует эффективному социальному диалогу и конструктивной работе.

В пятницу, 19 сентября, на заседании совета планируется обсудить проект госбюджета и сопровождающие его законопроекты. Согласно регламенту совета, документы должны быть поданы не позднее чем за четыре дня до заседания, однако до настоящего момента связанные с госбюджетом документы в распоряжение ЛКРД и ЛССП не поступили, отмечают организации.

Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Важно 21:35

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Мир 19:38

Мир 0 комментариев

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

