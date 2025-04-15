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«Партнеры начинают спрашивать: у вас какие-то проблемы?» Глава совета отрицает кризис в airBaltic (1)

© Lsm.lv 15 апреля, 2025 18:29

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LETA

Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic по-прежнему намерен выйти на биржу, и планирует это сделать до конца 2026 года. Привлечение капитала через продажу акций ему нужно, чтобы реализовать бизнес-план, который предусматривает расширение флота, а не из-за какого-то сложного положения компании, заявил глава совета airBaltic Андрей Мартынов передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Он подчеркнул, что предприятие не находится ни в кризисном, ни в предкризисном состоянии.

«Стратегические цели airBaltic были обозначены уже во времена предыдущих советов. Две основные стратегические цели — это привлечение частного капитала через IPO [первичное предложение акций] или другими методами и увеличение флота вдвое, до 100 самолетов.

Плюс — еще исходящие из этого как бы дополнительные цели. В частности, это развитие гибридной модели бизнеса, которая подразумевает, что у airBaltic есть своя собственная сеть полетов, и еще направление бизнеса — так называемый wet leasing самолетов, то есть аренда полного сервиса (когда сдается самолет вместе с экипажем — прим. ред.)», — сообщил А, Мартынов.

Привязаны ли эти цели к срокам? «IPO или привлечение капитала — оно достаточно актуально. Мы планируем его организовать до середины или конца 2026 года», — ответил собеседник «Открытого разговора».

На замечание ведущей о том, что разговоры о выходе на биржу идут на фоне глубоко отрицательного основного капитала компании (-165 млн евро), глава совета airBaltic отреагировал: «У предприятия нет какого-то кризисного или предкризисного состояния. Меня удивляет вот эта публичная коммуникация, которую я слышу — особенно со стороны экспертов, которые, не обладая, скажем так, оперативной информацией, делают такие заключения. Она, в принципе, вредит компании. […]

Когда происходят такие заявления (о потенциально сложном положении компании), и градус [дискуссии] повышается, понятно, что это негативно влияет на компанию, на ее операционную деятельность. Потому что люди начинают интересоваться: а будут ли полеты. Партнеры, с которыми мы работаем, тоже начинают спрашивать: у вас там что, какие-то проблемы? почему такой новостной фон?

То есть это желание привлечь капитал [через биржу] связано с реализацией бизнес-плана, а не с состоянием компании. Потому что, если мы говорим, что мы удваиваем свой флот, нам под это нужен акционерный капитал. Потому что речь идет о достаточно стремительном развитии. Без капитала это невозможно. Это справедливо для любого вида бизнеса — от овощного киоска до технологического предприятия: если ты хочешь резко развиваться и успешно развиваться, тебе нужен капитал».

Он заверил, что увеличение масштаба бизнеса позволит «вылечить» значительную часть проблем, с которыми сталкивается компания, и потому стратегическое решение — увеличивать флот с нынешних 50 самолетов до ста.

7 апреля 2025-го совет airBaltic решил отстранить Мартина Гаусса с должности председателя правления предприятия.

В прошлом году концерн airBaltic понес убытки 118,159 млн евро, хотя годом ранее авиаперевозчик работал с прибылью. На этом фоне оборот в 2024 году вырос на 11,9% — до 747,572 млн евро.

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