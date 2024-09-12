Партнером Air Baltic станет Lufthansa? СМИ

Между тем, в информационном пространстве и социальных сетях наряду с различными рассуждениями звучат догадки об истинных целях инвестора. Их пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, но всегда есть возможность взглянуть на "Lufthansa" как на потенциального инвестора в разрезе исторического опыта авиакомпании.

Возможно, это поможет сделать более надежные прогнозы о том, какими могут быть возможные последствия прихода "Lufthansa" в ряды акционеров национальной авиакомпании.

В настоящее время группа "Lufthansa" является вторым по величине пассажирским авиаперевозчиком в Европе, уступая только группе "Ryanair".

В 2023 году предприятия группы "Lufthansa" перевезли 122,5 млн пассажиров, а предприятия группы "Ryanair" - 181,7 млн. Для сравнения: "Air Baltic" в прошлом году перевезла 4,5 млн пассажиров. А выручка группы "Lufthansa" - крупнейшая в Европе и четвертая по величине в мире, по ней концерн уступает только американским гигантам авиаперевозок "Delta", "United" и "American Airlines".

В прошлом году выручка "Lufthansa" составила 35,4 млрд евро. Для сравнения: выручка "Air Baltic" в прошлом году составила 668 млн евро.

(Latvijas Avīze)