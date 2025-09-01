Так кто на должность омбудсмена? Есть такой кандидат

Ее кандидатуру предложил Союз зеленых и крестьян (СЗК). Председатель правления СЗК высоко оценил профессиональную квалификацию и опыт Палковой, отметив, что это позволит ей в полной мере выполнять обязанности омбудсмена, обеспечивать соблюдение прав человека в Латвии и укреплять принципы добросовестного управления в органах государственной власти и самоуправлениях.

В среду Палкова встретится с парламентской фракцией "Нового Единства".

Согласно закону, омбудсмен назначается Сеймом по предложению не менее десяти депутатов, а срок его полномочий составляет пять лет.