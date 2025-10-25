Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Парадниекс: «Общество слишком терпимо к неуважению к госязыку»

TV24 25 октября, 2025 10:31

Важно 0 комментариев

TV24

Такое мнение экс-депутат Сейма от Нацобъединения Имантс Парадниекс высказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs.

"Общество в целом, да и в частных отношениях, очень терпимо к неуважению к госязыку", - сказал он. Парадниекс считает, что человек, постоянно проживающий в Латвии и предпочитающий говорить по-русски, тем самым заявляет о своей принадлежности к русскому миру.

"Если человек нечаянно начинает разговор на русском языке - хорошо, но если после ответа на латышском он продолжает говорить по-русски и латыш ещё и приспосабливается и переходит на русский язык, то это неуважение", - подчеркнул политик.

У каждого, по его мнению, должен быть свой внутренний цензор, и лишь тогда можно говорить о проявлениях неуважения, последствием которых могут быть денежные санкции.

"Я ещё раз напоминаю, что в первую очередь у каждого должен быть этот внутренний цензор, так как уважение к госязыку начинается с меня - с того, как я говорю и как требую этого уважения от своих сограждан", - подчеркнул Парадниекс.

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Загрузка

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

«Поддержите женщин финансово, а не читайте мораль!» По сети гуляет ролик на тему абортов (ВИДЕО)

Важно 13:49

Важно 0 комментариев

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

«Из каких архивов эта карта?» В соцсети обсуждают очередной шедевр латвийского образования

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Ночной автобус, до свидания: в ночь на воскресенье в Риге состоятся последние рейсы

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

