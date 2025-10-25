Парадниекс: «Общество слишком терпимо к неуважению к госязыку»

"Общество в целом, да и в частных отношениях, очень терпимо к неуважению к госязыку", - сказал он. Парадниекс считает, что человек, постоянно проживающий в Латвии и предпочитающий говорить по-русски, тем самым заявляет о своей принадлежности к русскому миру.

"Если человек нечаянно начинает разговор на русском языке - хорошо, но если после ответа на латышском он продолжает говорить по-русски и латыш ещё и приспосабливается и переходит на русский язык, то это неуважение", - подчеркнул политик.

У каждого, по его мнению, должен быть свой внутренний цензор, и лишь тогда можно говорить о проявлениях неуважения, последствием которых могут быть денежные санкции.

"Я ещё раз напоминаю, что в первую очередь у каждого должен быть этот внутренний цензор, так как уважение к госязыку начинается с меня - с того, как я говорю и как требую этого уважения от своих сограждан", - подчеркнул Парадниекс.