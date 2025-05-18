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Пара теплых дней — и все?! Прогноз погоды радует лишь тем, что снега больше не обещают

© LETA 18 мая, 2025 15:57

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Неделя прошла с преимущественно облачной и дождливой погодой, ночью на высоте травы еще местами ожидаются заморозки, а на морском побережье - порывистый ветер. Все же с понедельника как минимум на пару дней осадки утихнут, появится солнце и станет теплее. Но в конце недели в Латвию вернется прохладная воздушная масса и принесет с собой осадки.

В ночь на понедельник будет облачно, днем небо, начиная с севера, станет понемногу проясняться. Ночью на большей части территории страны, а днем уже только в юго-восточных районах ожидается дождь, в первой половине ночи возможны грозы. Будет дуть северный и северо-восточный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - порывы до 15 м/с. Днем ветер сменится западным и северо-западным. Ночью похолодает до +7-11 градусов, днем воздух прогреется до +12-17 градусов, в юго-восточных районах и местами на побережье - до +10-12 градусов.

Во вторник ожидается переменная облачность без существенных осадков, будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного. Ночью похолодает до +3-7 градусов, днем потеплеет до +15-19 градусов, лишь на побережье - не выше +11-15 градусов.

Под влиянием осадков в ближайшие дни ожидается увеличение речного стока. Местами уровень воды в реках может резко повысится, особенно в бассейнах малых водоемов.

Ожидается также более ветреная погода, поэтому на участках рек и озер, на которые ветер сильно влияет, колебания уровня воды будут более резкими.

В середине недели солнце будет светить чаще, количество осадков снизится, хотя облака время от времени будут закрывать небо. Ночи станут немного более теплыми, заморозков не ожидается - температура воздуха будет от +3 до +9 градусов. Хотя неделя и начнется с теплых дней, постепенно снова станет еще чуть прохладнее.

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