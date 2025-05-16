Папа Лев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Ватикане

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил об этом журналистам утром в пятницу, по данным итальянской газеты La Stampa.

Паролин назвал провал переговоров в Стамбуле «трагедией, потому что мы надеялись, что может начаться процесс — возможно, медленный, но ведущий к мирному решению конфликта. Вместо этого мы вернулись к отправной точке».

Он отметил, что Ватикан «будет думать, что можно сделать, но ситуация очень сложная, драматическая», — передаёт La Stampa. Издание добавляет, что Папа может предложить Ватикан в качестве места для прямых переговоров между двумя сторонами.