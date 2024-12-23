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Папа купил автомобиль: что делать, если машина приехала из другой страны?

Еженедельник «Вести» 23 декабря, 2024 17:01

Новости Латвии 0 комментариев

"Получилось так, что наши родственники из Молдавии приехали сюда в гости на своей машине, очень хорошей. Им надо было срочно уезжать, а в машине что-то не заладилось. Отогнали в сервис. Родственники улетели и оставили машину здесь, оформили доверенность на моего сына. А потом позвонили: пусть уж племянник пользуется. Но номера-то молдавские, даже не Евросоюза. Что теперь делать? Я не разрешаю сыну на ней ездить – мало ли, оштрафуют, машину заберут..."
Наталья БЕЛОВА,
Елгава

Для использования в дорожном движении в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в третьих странах, владельцам впредь нужно будет декларировать их.

Автомобилей, зарегистрированных в третьей стране, на дорогах Евросоюза стало значительно больше после начала военных действий на Украине, сообщают авторы поправок. Соответственно много стало и нарушений ПДД, которые совершают водители этих машин. Изменения в законе призваны помочь определять наказания для нарушителей.

Как в таком случае задекларировать в Латвии автомобиль, зарегистрированный в третьих странах?

Для этого нужно использовать электронную услугу Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). При декларировании следует указать период времени, в течение которого автомобиль будет использоваться в дорожном движении в Латвии.

Владельцу либо держателю автомашины все извещения, административные акты и другие документы будут приходить на официальную э-почту. Если официального э-адреса нет — документы будут присылать по тому физическому адресу или адресу э-почты, который будет указан при декларировании автомобиля.

Требования не распространяются на автомашины, зарегистрированные в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Гражданину Беларуси, получившему статус беженца или альтернативный статус в Латвии, разрешено в соответствии с получением прав на владение и пользование механическим транспортным средством (а также в соответствии с требованиями нормативных актов, регламентирующих ответственность владельцев, держателей и пользователей) на срок до 3 лет зарегистрировать в Латвии транспортное средство с белорусским номером.

Также декларировать использование автомашины не нужно будет тем владельцам, которые пользуются иммунитетом и привилегиями в соответствии с обязательными для Латвии нормами международного права, или тем, кто находится в Латвии в краткосрочной поездке, в том числе транзитной, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому или иностранному дипломатическому или консульскому представительству или международной организации.

Для незадекларированных авто из третьих стран предусмотрен штраф в размере от 55 до 140 евро...

Вот они, нарушители

Данные CSDD показывают, что в Латвии много нарушений с автомобилями, зарегистрированными в третьих странах.

Например, в 2022 году с помощью фоторадаров зафиксировано 3 656 случаев превышения скорости на автомобилях, зарегистрированных в Беларуси, 21 076 — в РФ, 8 943 — в Молдавии, 28 487 — в Украине.

За 8 месяцев 2023 года фоторадарами зафиксировано более 34 000 нарушений правил дорожного движения, совершенных транспортными средствами, зарегистрированными за пределами Европейского союза. Среди нарушителей замечены не только перечисленные выше государства, но и автомобили с номерами Грузии, Казахстана, Киргизии...

Авторы поправок подчеркивают: огромное число нарушений показывает, что водители намеренно пренебрегают ПДД из-за ощущения безнаказанности.

Новую норму Сейм утвердил в окончательном чтении.

(!) Регистрация автотранспорта – в разделе E-pakalpojumi на портале дирекции: www.csdd.lv

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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