«Памятник г-ну Улманису — давайте отрежем ему правую руку»: Юрис Розенвалдс

...Происходящее — это камень в огород не столько русской, сколько значительной части латышской интеллигенции, которая позволяет говорить от имени всего латышского общества радикалам уровня Лианы Ланги, сказал политолог Юрис Розенвалдс.

Реальный уровень поддержки радикалов стал виден после выборов Европарламента:

-Давайте вспомним ту же Лиану Лангу, которая грозилась бороться с русским языком на европейском уровне. Сколько они там получили, 1,5%? Вот это и есть реальная оценка. Многие люди говорят (о ее заявлениях): ну, это уже слишком!

Эта же реакция — не только о языке, но и о понимании истории. Вот Упитс, памятник ему решили разрезать на половинки — думаю, это пример латвийского либерализма. (..) Я предложил: вот там недалеко памятник г-ну Улманису — давайте отрежем ему правую руку, потому что он 40 декретов советской власти, как президент еще, до июля 1940-го подписал. В том-то и дело, что у нас есть две истории. Одна, которая гласит «всё левое — это не наше», хотя латвийское и латышское общество начала ХХ века — оно явно левое. И одной рукой мы приносим цветочки к памятнику Улманису»...