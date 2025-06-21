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Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

© Deutsche Welle 21 июня, 2025 16:15

Мир 0 комментариев

Правительство в Исламабаде официально рекомендовало наградить Трампа Нобелевской премией мира. По мнению Пакистана, президент США заслужил ее за посредничество в деле урегулирования с Индией.

Правительство Пакистана официально рекомендовало президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. В заявлении правительства в Исламабаде, опубликованном в пятницу, 20 июня, говорится, что Трамп заслужил стать лауреатом этой премии благодаря своему "решительному дипломатическому вмешательству и ключевому лидерству в ходе недавнего кризиса между Индией и Пакистаном".

Две страны в мае оказались на грани войны после того, как Индия обвинила Пакистан в причастности к теракту в спорном регионе Кашмир, в результате которого были убиты несколько десятков туристов. Вмешательство Трампа, как говорится в заявлении пакистанских властей, "предотвратило масштабный конфликт между двумя ядерными державами, который имел бы катастрофические последствия".

После обмена воздушными и ракетными ударами Индия и Пакистан 10 мая договорились о прекращении огня. США вели переговоры с обеими сторонами конфликта. При этом власти Индии отрицают, что усилия Трампа сыграли серьезную роль в мирном урегулировании. По сведениям агентства Reuters, на днях командующий армией Пакистана Асим Мунир был принят Трампом в Белом доме.

Посреднические усилия Трампа

Вечером 20 июня Трамп написал в соцсети Truth Social, что США добились прорыва в переговорах о мире между Руандой и Демократической Республикой Конго, но усомнился в своих шансах на получение Нобелевской премии мира.

"Я не получу за это Нобелевскую премию, и не получу Нобелевскую премию за то, что остановил войну между Индией и Пакистаном", - написал Трамп. Он высказал мнение, что не получит Нобелевскую премию, даже если прекратит войны между Россией и Украиной и Израилем и Ираном. Общаясь с журналистами, президент США сказал, что мог бы получить Нобелевскую премию мира "четыре или пять раз", но не получит ее, "потому что ее дают только либералам".

Нобелевскую премию мира получали несколько президентов США, последним был демократ Барак Обама в 2009 году.

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