Пакистан объявил о крупномасштабной военной операции против Индии

Она стартовала через час после того, как пакистанские военные заявили о ракетном обстреле своих авиабаз, в том числе базы Нур Хан под Исламабадом, и пригрозили ответными мерами.

С начала этого этапа конфликта погибли уже около 50 человек.

Ранним утром субботы, 10 мая, правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операцию под названием «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии, назвав ее «ответом на агрессию».

Это произошло спустя час после того, как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан.

Нур Хан находится в Равалпинди, примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны.

Генерал пообещал скорый «ответ» на «агрессию» в рамках «самозащиты», добавив, что большая часть индийских ракет была перехвачена средствами ПВО и объекты ВВС Пакистана не пострадали.

Склад сверзвуковых ракет

Вскоре официальный канал пакистанской армии заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие, а также ударам по индийским авиабазам Удхампур в индийской части Кашмира и Патханкот в штате Пенджаб.

Всего, как утверждается в аккаунте пакистанских военных в Х, были поражены 25 целей в Индии, в том числе система С-400 в Адампуре (индийские военные назвали это утверждение безосновательным). Все 25 — военные объекты, заявили представители армии Пакистана.

Альтернативного подтверждения информации о поражении этих целей пакистанскими военными нет.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри и винг-коммандир ВВС Индии Виоминка Сингх заявили, что пакинстанские удары не нанесли ущерба военной инфраструктуре. Сингх назвала сообщения пакистанских военных «продолжающейся злонамеренной кампанией по дезинформации».

Власти Индии также сделали заявление о готовности ответить на новые атаки.

«Неспровоцированные пакистанские атаки беспилотников и ракет на Индию вызывают решительный военный ответ, — говорится в официальном заявлении индийских властей, которое распространило министерство информации и радиовещания. — Несмотря на эскалацию, ВВС Индии обеспечивают безопасность гражданского населения, нейтрализуя угрозы».

Позднее индийские военные в аккаунте службы по связям с общественностью ведомстве в Х назвали действия Пакистана «вопиющей эскалацией», сообщив об ударах беспилотников вдоль границы и ликвидации нескольких из них в небе над городом Амритсар в индийском приграничном штате Пенджаб.

Госсекретарь США Марко Рубио вечером 9 мая по времени США созвонился с командующим армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Рубио также предложил помощь США в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, заявила представитель Госдепа.

Как развивался новый этап конфликта

Конфликт Индии и Пакистана обострился на минувшей неделе в среду, когда Индия в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.

Власти Индии заявляли, что целями ударов были не объекты пакистанской армии, а девять локаций, связанных с боевиками, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии», в частности нападение на туристов в контролируемой Индией части Кашмира две недели назад, в результате которого погибли 26 человек. Пакистан отрицал свою причастность к нападению.

Начиная с 7 мая, Индия и Пакистан обмениваются трансграничными обстрелами.

Накануне объявления Исламабадом военной операции, в пятницу 9 мая, значительная часть боевой активности велась в индийском Кашмире и соседних индийских штатах. Индия заявила, что сбила несколько десятков пакистанских беспилотников.

Это самое ожесточенное вооруженное столкновение двух стран, обладающих ядерным оружием, за последние три десятилетия, напоминает Reuters. Со среды в ходе атак ракет и дронов погибли, по предварительной оценке, как минимум 48 человек, установить точное число жертв пока не представляется возможным.

«У международного сообщества есть основания для беспокойства»: мнение редактора Би-би-си по Юго-Восточной Азии Анбарасана Этираджана

Настал тот момент, свидетелем которого мало кто хотел бы быть.

Обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан теперь обстреливают друг друга ракетами.

Это опасно в условиях продолжающейся военной эскалации со стороны обеих стран.

Пакистанские военные заявляют, что уничтожили индийскую авиабазу, аэродром и ракетный склад в Индии. Если это правда, то это масштабная провокация. Исламабад заявил, что это было сделано в ответ на ракетные удары Индии, в том числе один, нанесенный по авиабазе недалеко от столицы Исламабада. Индийская сторона пока не подтвердила пакистанскую версию событий.

После нескольких дней войны беспилотников две страны, похоже, оказались на неизвестной и довольно опасной территории.

Масштаб и интенсивность нынешних столкновений — худшие за последние три десятилетия. Характер ущерба, понесенного обеими сторонами, определит дальнейший ход действий в обеих столицах.

На данный момент международное сообщество должно быть обеспокоено. Учитывая накал страстей с обеих сторон, можно только догадываться, как далеко зайдет эскалация.