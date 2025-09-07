Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ответный ход: Зеленский предложил Путину встречу в Киеве (2)

Редакция PRESS 7 сентября, 2025 06:45

Важно 2 комментариев

Фото LETA

Президент России Владимир Путин может приехать в Киев для проведения переговоров по мирному урегулированию в Украине. Такое предложение высказал глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC Newsв пятницу, 5 сентября.

Ранее в тот же день, 5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин в очередной раз заявил, что "самым лучшим местом" для переговоров о мирном урегулировании в Украине он считает Москву. При этом он пообещал, что Зеленскому в случае его приезда в российскую столицу будет обеспечена "стопроцентная" гарантия безопасности.

"Гарантия стопроцентная... Если реально кто-то хочет с нами встретиться - мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - подчеркнул президент РФ. В то же время предложения встретиться с Зеленским в других странах он назвал "избыточными".

"Он (Владимир Путин. - Ред.) может приехать в Киев, - парировал украинский лидер в интервью ABC News. - Я не могу поехать в Москву, когда моя страна подвергается ракетным обстрелам, атакам каждый день. Я не могу ехать в столицу этого террориста". По мнению Зеленского, Путин "понимает это".

В ходе беседы украинский лидер неоднократно повторял, что Путин не хочет встречаться с ним и прекращать войну в Украине. При этом он заявил, что Путин "играет с Соединенными Штатами в игры".

Возможное место встречи Путина и Зеленского

Ранее, 28 августа, аналогичное мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он призвал вновь заняться темой мирного урегулирования в Украине, "исходя из того факта, что встреча президента Зеленского с президентом Путиным явно не состоится".

Между тем 2 сентября, на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Берлине, Мерц отметил, что прямые переговоры президентов РФ и Украины могли бы пройти в Женеве.

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал 3 сентября в соцсети X, что к тому моменту семь стран заявили о своей готовности предоставить площадку для встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным: "Австрия, Святой престол (Ватикан. - Ред.), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива". "Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любое время", - говорилось в его посте.

Обновлено: 00:10 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать