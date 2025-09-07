Ранее в тот же день, 5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин в очередной раз заявил, что "самым лучшим местом" для переговоров о мирном урегулировании в Украине он считает Москву. При этом он пообещал, что Зеленскому в случае его приезда в российскую столицу будет обеспечена "стопроцентная" гарантия безопасности.

"Гарантия стопроцентная... Если реально кто-то хочет с нами встретиться - мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - подчеркнул президент РФ. В то же время предложения встретиться с Зеленским в других странах он назвал "избыточными".

"Он (Владимир Путин. - Ред.) может приехать в Киев, - парировал украинский лидер в интервью ABC News. - Я не могу поехать в Москву, когда моя страна подвергается ракетным обстрелам, атакам каждый день. Я не могу ехать в столицу этого террориста". По мнению Зеленского, Путин "понимает это".

В ходе беседы украинский лидер неоднократно повторял, что Путин не хочет встречаться с ним и прекращать войну в Украине. При этом он заявил, что Путин "играет с Соединенными Штатами в игры".

Возможное место встречи Путина и Зеленского

Ранее, 28 августа, аналогичное мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он призвал вновь заняться темой мирного урегулирования в Украине, "исходя из того факта, что встреча президента Зеленского с президентом Путиным явно не состоится".

Между тем 2 сентября, на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Берлине, Мерц отметил, что прямые переговоры президентов РФ и Украины могли бы пройти в Женеве.

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал 3 сентября в соцсети X, что к тому моменту семь стран заявили о своей готовности предоставить площадку для встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным: "Австрия, Святой престол (Ватикан. - Ред.), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива". "Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любое время", - говорилось в его посте.