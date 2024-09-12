Ответит за всю Rail Baltica: Нацобъединение потребует отставки министра сообщения

Нацобъединение указывает на непоследовательные, по мнению партии, действия министра сообщения по вопросу национальной авиакомпании "airBaltic" и "попытки скрыть от общества тот факт, что 571 млн евро будет списан без возможности вернуть государству вложенные в авиакомпанию средства, которые фактически являются деньгами налогоплательщиков". На этой неделе министр не явился в комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике для объяснения своих решений, хотя изначально обещал сделать это.

"Министр сообщения пытался ввести общество в заблуждение, выдавая уменьшение основного капитала "airBaltic" за процесс бухгалтерского учета и объяснив решение только тогда, когда общество начало высказывать недовольство. Такие непоследовательные, не соответствующие принципам надлежащего управления действия министра мы видим на каждом шагу", - заявил депутат Сейма Янис Витенбергс (Нацобъединение). По его мнению, года было достаточно, чтобы заключить, что министр не может успешно управлять отраслью.

В партии утверждают, что за год министр не смог предложить правительству ясного плана о будущем проекта "Rail Baltica", в том числе до сих пор нет ответа на вопрос, пройдет ли железнодорожная линия через Ригу.

Нацобъединение не устраивает и то, что в начале сентября министр сообщения предложил прекратить закупку батарейных поездов, которая уже подходила к завершению. Это означает, что в Лиепаю, Валмиеру, Гулбене, Резекне и Даугавпилс и впредь пассажиры будут ездить на старых дизельных поездах и плана по модернизации этих железнодорожных линий у министра нет, заключает Нацобъединение.

Политическая сила считает, что министр сообщения не смог привлечь финансирование на содержание и улучшение дорог, что означает, что состояние латвийских дорог не улучшится, а ухудшится.

По мнению Нацобъединения, из-за "политической безответственности и профессиональной недееспособности" министра сообщения поставлено под угрозу дальнейшее экономическое развитие Латвии, а также существенно ограничены возможности жителей Латвии получать различные услуги. Нацобъединение считает, что Бришкенс как министр сообщения доказал, что не может руководить Министерством сообщения и оказывать необходимую политическую поддержку отраслям.