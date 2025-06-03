Отстранили за страшный косяк и тут же выписали премию в 4913 евро: очерк нравов нашего чиновничества

То есть, еще раз: чиновник где-то сильно накосячил (если уж дошло до возбуждения дисциплинарного дела), а ему - премия, да не такая, как в детском саду нянечкам, а полноценная – почти 5 тысяч евро. Можно месяц на курорте отдохнуть от праведных трудов.

При этом, по мнению ревизоров Госконтроля, очевидно нарушен Закон о дисциплинарной ответственности должностных лиц, согласно которому в случае отстранения у чиновника сохраняется только ежемесячная зарплата и социальные гарантии.

Минсообщения, не будь дураком, решило оспорить сей вердикт, посчитав, что тут не нарушены ни внешние, ни внутренние нормативные акты. Министерство отмечает, что оценка исполнения служебных обязанностей, на основании которых чиновнику и выплатили премию, была проведена до отстранения лица от должности и до начала дисциплинарного дела.

Тут, конечно, встает вопрос: а кто оценивал (и положительно оценивал!) действия чиновника, которого вскоре отстранят и возбудят дисциплинарное дело? Получили ли эти люди в свою очередь премии за свои оценки? И если да – то в каком размере?

Но это так, вопросы в воздух. Настоящий же, ключевой вопрос звучит следующим образом: а не охренело ли Министерство сообщения в принципе? Два самых громких скандала последнего времени – ситуация с airBaltic и Rail Baltic – связано именно с этим министерством как надзорным органом. По идее, все служащие этого министерства, вплоть до самых низших, должны быть переведены на положение штрафного батальона, то есть сидеть с половинным окладом и по 12 часов в день лихорадочно искать выход из положения.

А они себе, как ни в чем ни бывало, премии выписывают. Всё хорошо, прекрасная маркиза, и зашибись идут дела. Ну, у вас – да.