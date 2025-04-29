Отменены рейсы из Риги в Брюссель: Бельгия объявила забастовку

Среди прочего, отменен рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic из аэропорта Брюсселя в Ригу, который был запланирован на 9.45 утра. Точно так же ирландский лоукостер Ryanair отменил рейс из Риги в аэропорт Шарлеруа в Брюсселе, который был запланирован на 17.05, а также рейс из аэропорта Шарлеруа в Ригу в 19 часов.

Во вторник Бельгия объявила забастовку против предложенной правительством пенсионной реформы. Забастовка серьезно нарушила воздушное сообщение, а также движение поездов и общественного транспорта. Аэропорт Брюсселя объявил, что забастовка приостановила все вылеты всех рейсов, а также отменила половину прибывающих рейсов.

Бельгийское информационное агентство Belga сообщает, что только около 120 из 240 регулярных рейсов смогут прибыть в аэропорт Брюсселя во вторник.

Все вылетающие и прибывающие рейс отменены также в аэропорту Шарлеруа.



Из-за забастовки в аэропорту застряли 18 литовских дерутатов, находящихся в командировке в Брюсселе с целью посещения институтов Евросоюза, сообщает портал LRT.lt.

Недовольство профсоюзов было вызвано планами правительства отменить специальную пенсионную схему и привести пенсионный возраст всех государственных служащих в соответствие с пенсионным возрастом работников частного сектора — 66 лет.

Правительство настаивает на необходимости пенсионной реформы, потому что увеличение продолжительности жизни увеличивает расходы, в то время как дефицит бюджета Бельгии превышает правила Европейского союза.