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От США потребовали вернуть Франции статую Свободы

© BBC 17 марта, 2025 09:19

Мир 0 комментариев

Решения администрации Дональда Трампа показывают, что США - не сторонники свободы, считает французский евродепутат.

Депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. Текущая администрация и президент США показывают своими решениями, что ценности свободы им не близки, следует из речи Глюксмана перед участниками левоцентристской партии Place publique. Выдержки из выступления политика в воскресенье, 17 марта, привело агентство AFP .

В своей речи активно поддерживающий Украину Глюксманн осудил Вашингтон за сближение с Москвой. По его словам, США "решили встать на сторону тиранов". Кроме того, французский политик раскритиковал администрацию Дональда Трампа за увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе.

В связи с этим евродепутат призвал США вернуть статую Свободы. "Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете", - констатировал он, обращаясь к американцам.

Статуя Свободы была создана во Франции под руководством скульптора Огюста Бартольди. Она стала подарком США от Франции в честь столетия Войны за независимость США, в которой французы поддержали американцев.

Медная статуя высотой 46 метров была открыта в 1886 году на Острове Свободы в Нью-Йорке. Для миллионов иммигрантов, которые когда-то ожидали разрешения на въезд в США на соседнем острове Эллис-Айленд, она символизировала надежду на лучшую жизнь, отмечает AFP.

"Переписывание" исторических решений - в духе новых властей США

О серьезности воззвания Глюксмана говорить не приходится, однако оно во многом соответствует популистской политике самого Дональда Трампа.

Действующий президент США еще до своей инаугурации обещал переименовать пик Денали на Аляске в пик Мак-Кинли. Первый вариант названия - оригинальный, он распространен среди коренных жителей Аляски. В Российской империи, которая в свое время колонизировала регион, в ходу было название пика из местных языков, однако в 1896 году, когда Аляску колонизировали США, гора была переименована в пик Мак-Кинли. В 2015 году историческое название горе распорядился вернуть Барак Обама, бывший на тот момент президентом США.

Большим курьезом стало аналогичное желание Трампа "американизировать" Мексиканский залив. В первые же дни после инаугурации Трамп распорядился переименовать залив, носивший прежнее название с момента открытия, в "Американский". Позднее Белый дом запретил доступ на брифинги Трампа журналистам агентства Associated Press, мотивировав это нежеланием международного информагентства называть залив "Американским" в своих материалах. Ввиду этого агентство подало в суд на помощников президента.

Вместе с тем Трамп проводит и более грубые попытки "отката" исторических решений - он угрожает вернуть под контроль США Панамский канал, переданный в пользование латиноамериканскому государству согласно договоренностям двух стран от 1977 года. Президент США не исключил и возможности силового захвата канала, что вынудило Панаму обратиться в ООН.

 

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