От работников нельзя требовать знания русского языка. Даже спрашивать о языках нельзя: решение Сейма

Поправками, над которыми парламентарии работали почти год, предусмотрено защитить права работников на использование при выполнении трудовых обязанностей государственного языка и не допустить дискриминацию путем выдвижения необоснованных требований о владении иностранным языком.

В поправках закреплено, что владение иностранным языком не считается обоснованно необходимым для выполнения трудовых обязанностей, если работа связана с производством товаров, оказанием услуг или другими действиями на внутреннем рынке Латвии. Это правило можно будет не распространять, если владение иностранным языком для выполнения работы будет объективно обоснованным, например, в случаях, если выполнение работы связано с иностранными государствами.

Поправками обеспечивается, чтобы в Латвии как стране-участнице Европейского союза нельзя было требовать от работников знания русского языка, объяснили авторы законопроекта, сославшись на существующую сейчас на рынке труда дискриминацию молодых людей, у которых знания русского языка недостаточны.

Поправки предусматривают, что в случае, если в объявлении о работе будет требование о владении иностранным языком, в него нужно будет включить и обоснование его необходимости. А в ходе рабочего интервью впредь работодателю запрещено задавать вопросы соискателю о знании иностранных языков, если оно не имеет существенного значения при выполнении трудовых обязанностей.

Комиссия по социальным и трудовым вопросам в сотрудничестве с ответственным министерством и другими структурами вскоре планирует продолжить работу над вопросами, касающимися процесса административных нарушений по необоснованному требованию знаний иностранного языка, сообщил ранее глава комиссии Андрис Берзиньш.

Поправки к закону о труде предложило Национальное объединение.