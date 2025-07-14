От игры до несчастья: что важно знать родителям, отправляя ребенка на купание

«Родителям часто кажется: если ребёнок посетил пару занятий по плаванию и уверенно чувствует себя в воде — он в безопасности. Но это не так», подчёркивает Райтис Чаклис, директор департамента по страхованию рисков компании ERGO:

«Умение плавать — это самое важное, но лишь одна из составляющих водной грамотности. Ключ к безопасности — в отношении: и ребёнка, и взрослого. Бдительность у воды — это не выбор, а необходимость. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, ежегодно в Латвии в среднем тонут пятеро детей в возрасте до 14 лет, и эти трагедии часто происходят в прудах или других водоёмах рядом с домом, когда всего одной минуты невнимательности родителей оказывается достаточно для несчастного случая. Тем не менее, при правильном понимании принципов безопасности, а также обучении детей и родителей, купальный сезон может быть гораздо более приятным и безопасным».

Спасатели: безопасность у воды начинается с родителей

В тёплое время года Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает: независимо от того, происходит ли отдых у моря, озера или во дворе у надувного бассейна — дети всегда должны находиться под наблюдением, даже в местах, которые кажутся знакомыми и безопасными.

«У воды нет места предположениям, что “ребёнок ведь умеет плавать и справится сам”. Даже если ребёнок научился плавать в бассейне, это не означает, что он готов к купанию в озере или реке — это совсем другие условия», говорит старший инспектор отдела профилактики и общественного информирования VUGD по Латгальскому региону Ирита Славинска.

Она признаёт, что самые опасные ситуации часто происходят не во время самого купания, а именно в моменты, когда взрослый отвлекается — например, убирает вещи или делает фото. Поэтому, находясь у воды с детьми, внимание родителей должно быть максимально сконцентрировано.

В купальный сезон 2024 года из водоёмов были спасены 59 человек, в том числе двое детей. Хотя это означает успешные спасательные операции, служба подчёркивает: большинство несчастных случаев можно предотвратить, если своевременно уделить внимание вопросам безопасности.

Спасатели также регулярно сталкиваются с несчастными случаями, вызванными играми в воде — толканием, затягиванием под воду, прыжками в незнакомые водоёмы. Особенно опасно, по опыту VUGD, — когда родители полагаются на надувные матрасы, круги и мячи. Их воспринимают как средства безопасности, хотя на самом деле они предназначены только для игр — причём на мелководье.

Служба предупреждает: спасательный жилет — это не просто формальный аксессуар. На лодках, SUP-досках, гидроциклах и других плавсредствах спасжилет для ребёнка — важнейшее средство защиты жизни, а не выбор.

«Однако на практике спасатели слишком часто видят детей без жилетов», подчёркивает И. Славинска.

Важно не только умение плавать

Генеральный секретарь Латвийской федерации плавания и тренер Павел Мурaн отмечает: умение плавать — это навык выживания.

«В Латвии нет единой системы оценки уровня плавания у детей. Также обучение плаванию зависит от инициативы самоуправлений, доступности бассейнов и возможностей родителей. По результатам опроса около 500 школ, проведённого в прошлом году, выяснилось, что половина школ не реализует или реализует обучение только частично. Причина не всегда в отсутствии инфраструктуры — есть места, где рядом есть бассейны, но они не используются. По-прежнему не хватает не только финансирования, но и понимания необходимости плавательных навыков», — указывает он.

П. Муран напоминает, что даже дети, умеющие плавать, не всегда справляются с нагрузкой или стрессом в открытом водоёме.

«Купание на природе — совершенно иной опыт, чем плавание в бассейне. Например, реальный случай: пятилетний мальчик, который мог проплыть 25 метров в бассейне, прыгнул с пирса в озеро и начал тонуть. Вода была холодной, тёмной, ребёнок растерялся. Его спасла мама, которая была рядом.

Умение плавать — это лишь один из 15 элементов водной грамотности. Нельзя игнорировать эмоциональную готовность ребёнка, его способность сохранять спокойствие, понимание течений, дна и видимости. Родители часто воспринимают умение плавать как “выполненное задание” и перестают контролировать ребёнка. Но даже отличные пловцы могут запаниковать или переоценить свои силы», — предупреждает он.

Различия водоёмов — ключ к безопасному купанию

Каждый водоём имеет свои особенности, которые должны знать и родители, и дети:

Пруд или надувной бассейн во дворе — кажется безопасным, но именно здесь чаще всего происходят трагедии. Надувной бассейн во дворе должен контролироваться так же, как любой другой водоём. Наиболее надёжный способ — установить ограждение.

Река — скрытые течения, скользкие или наклонные берега, резкие изменения глубины делают реку непредсказуемой.

Озеро — холодная, тёмная вода, непрозрачное дно, водоросли и внезапные ямы могут вызвать панику.

Море — переменчивые волны и неожиданные углубления делают море одним из самых опасных водоёмов. Даже в спокойную погоду волна может резко затянуть под воду, поэтому у моря особенно важно присутствие родителей — даже когда дети играют у берега.

Важно помнить: