Дума подкинула проблем: почему оператор Bite Latvija подал в суд на Рижское самоуправление (1)

© LETA 13 сентября, 2025 13:24

Важно 1 комментариев

1 октября станет доступно постановление Административного районного суда по поводу заявления, поданного SIA Bite Latvija на Рижское самоуправление в связи со строительством подземных кабельных трасс на объектах на ул. Миера, 30, и ул. Тербатас, 78а, сообщает агентство LETA.

В заявлении Bite Latvija просит суд постановить, чтобы самоуправление обеспечило предприятию возможность проложить эти трассы.

Бывший генеральный директор Bite Latvija Арунас Мицкявичюс в своё время заявлял, что несмотря на многолетние попытки добиться результата путём переговоров самоуправление не выполнило обязанности, возложенные на него законом, чтобы коммерсанты могли выполнить требование проложить подземные кабели.

Предприятие Bite Latvija после объединения с Baltcom 1 июля 2024 года переняло права и обязанности последнего, включая договоры и инфраструктуру по обеспечению услуг электронной связи, в том числе и проекты прокладки и реконструкции кабельных трасс. Однако Рижское самоуправление, отказавшись осуществлять собственную функцию, сделала реализацию этих проектов невозможной, считают в Bite Latvija.

"Уже чуть ли не 20 лет назад Рижское самоуправление выдвинуло в приоритеты освобождение Риги, особенно исторического центра, от воздушных кабельных линий и их перенос под землю. Но при этом самоуправление не предприняло нужных действий, чтобы эта задача могла быть выполнена, в том числе не разработало нормативное урегулирование и не предприняло никаких практических мер, которые позволили бы коммерсантам в области электронной связи перенести воздушные кабели под землю", - подчеркнул представитель компании.

Наряду с этим Рижское самоуправление запретило перестройку и реконструкцию инфраструктуры воздушных кабелей, что со временем привело к ухудшению её технического состояния.

Такая ситуация создаёт проблемы не только для операторов и пользователей инфраструктуры, но и для владельцев недвижимости и девелоперов, поскольку перенос и реконструкция инфраструктуры воздушных кабелей невозможны. В результате блокируются проекты реконструкции в историческом центре Риги, поясняет Bite Latvija.

Компания приводит примеры таких вопросов, которые долгое время остаются нерешёнными: это прокладка кабельной трассы на объектах, о которых говорилось выше. Оба находятся на территории исторического центра Риги.

"На данный момент требование к коммерсантам перенести воздушные кабели под землю практически, юридически и финансово невозможно [осуществить], поэтому мы надеемся, что этот вопрос наконец будет решён судебным путём", - считают в Bite.

Самоуправление отклоняет претензии Bite Latvija, так как никаким нормативным актом не предусмотрена обязанность самоуправления в рамках автономных функций сооружать очень дорогую подземную инфраструктуру для обеспечения коммерческой деятельности отдельных коммерсантов.

Департамент развития города Рижского самоуправления поясняет, что с учётом плотности инженерных сетей в центре столицы часто не представляется возможным разместить сети электронной связи под землёй.

Дума также подчёркивает, что между Bite Latvija и Рижским самоуправлением сейчас ведётся минимум 60 процессов на разных стадиях, в том числе и в суде, по поводу самовольного строительства сетей Bite Latvija. То есть немалая часть сетей электронной связи, по мнению думы, проложена незаконно.

Если их перенести под землю, получится, что самоуправление финансирует устранение последствий самовольного строительства, осуществлённого коммерсантом. К такому выводу приходят в Рижской думе.

Самоуправление заявляет, что Bite Latvija ведёт агрессивную деятельность в отношении домохозяев, требуя с них плату за перенос сетей электронной связи под землю, в том числе требуя перенести и неработающие сети, например, советские радиотрансляционные сети.

В случае здания на ул. Тербатас, 78а, предприятие обратилось в самоуправление с заявлением, чтобы организовать встречу и обсудить, как действовать, если жильцы соседних домов не дают согласия на перенос сетей. В думе подчёркивают, что самоуправление не имеет права обсуждать с Bite Latvija действия, несовместимые с требованиями Закона о строительстве в отношении получения согласования на строительство.

