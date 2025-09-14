"Наблюдая политические реакции Запада на российскую агрессию, игнорирование угрозы иммиграции иных культур, деятельность левой политики, сокращение трансатлантических связей, консолидацию авторитарных режимов, хочется спросить - почему Запад так себя не любит и себе вредит?" - говорится в его твите.

Политология, как видно, не даёт ответа на этот вопрос. Но некоторые комментаторы всё же попытались:

- Начните прежде всего со своей страны... Почему "Единство" вредит стране?

- Я обычная тётка из маленького городка, не вижу, как можно было бы укрепить трансатлантические связи при нынешнем отношении Трампа к Путину. Что плохого в отношении Запада к российской агрессии? Вы же не считаете, что нужно объявить России войну? Каждый день, прожитый в мире, представляет собой ценность.

- Потому что полвека целенаправленно подавлялся инстинкт защиты себя и своих близких. Это успешно удалось. Теперь единственное, что можно, это бесконечно дискутировать и надеяться, что другие будут воевать вместо нас (Трамп). Но другие делать это больше не будут.

- Запад - самоубийственно ориентированное дерьмо. Смотри на Китай как на сверхдержаву будущего.

- Происходит столкновение цивилизаций в активной фазе (по Хантингтону). Поэтому все народы и страны западной цивилизации + Япония должны быть "один за всех и все за одного". Иммиграцию в Латвии мы ещё можем укротить сами (если хотим).

- Есть некоторые, кто хочет быть новыми диктаторами здесь же, на Западе, кому НАТО и демократическая система мешают достичь целей.

- Если бы тебя не отбросили от кормушки, то ты с гарантией делал бы ровно то же самое, чтобы только там удержаться. Нашёлся тоже моральный компас.

- 1) Запад с некоторыми исключениями (США, Венгрия, Словакия) осуждает российскую агрессию. 2) Иммиграционная политика везде ужесточилась. 3) Общество сильнее раскалывает политическая деятельность правых. 4) Трансатлантические связи режет Трамп. 5) Демократические страны тоже консолидируются.

- Механизм самоуничтожения. Когда у людей нет семьи, целей в жизни и содержания. И когда они осознают, что их благие идеи только уничтожают. А остановиться не могут.

- Не все в такой степени страдают ксенофобией. Замкнутость естественным образом провоцирует агрессию и другие условия конфликта.