Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 14. Сентября Завтра: Sanda, Sandija, Sanija, Sanita, Santa
Доступность

Пабрикс: «Почему Запад так себя не любит и вредит себе?» (1)

Редакция PRESS 14 сентября, 2025 14:03

Важно 1 комментариев

TV24

Этот риторический вопрос бывший министр обороны, политолог по образованию, задал в соцсети "Х". Что же сподвигло его написать такой пост?

"Наблюдая политические реакции Запада на российскую агрессию, игнорирование угрозы иммиграции иных культур, деятельность левой политики, сокращение трансатлантических связей, консолидацию авторитарных режимов, хочется спросить - почему Запад так себя не любит и себе вредит?" - говорится в его твите.

Политология, как видно, не даёт ответа на этот вопрос. Но некоторые комментаторы всё же попытались:

- Начните прежде всего со своей страны... Почему "Единство" вредит стране?

- Я обычная тётка из маленького городка, не вижу, как можно было бы укрепить трансатлантические связи при нынешнем отношении Трампа к Путину. Что плохого в отношении Запада к российской агрессии? Вы же не считаете, что нужно объявить России войну? Каждый день, прожитый в мире, представляет собой ценность.

- Потому что полвека целенаправленно подавлялся инстинкт защиты себя и своих близких. Это успешно удалось. Теперь единственное, что можно, это бесконечно дискутировать и надеяться, что другие будут воевать вместо нас (Трамп). Но другие делать это больше не будут.

- Запад - самоубийственно ориентированное дерьмо. Смотри на Китай как на сверхдержаву будущего.

- Происходит столкновение цивилизаций в активной фазе (по Хантингтону). Поэтому все народы и страны западной цивилизации + Япония должны быть "один за всех и все за одного". Иммиграцию в Латвии мы ещё можем укротить сами (если хотим).

- Есть некоторые, кто хочет быть новыми диктаторами здесь же, на Западе, кому НАТО и демократическая система мешают достичь целей.

- Если бы тебя не отбросили от кормушки, то ты с гарантией делал бы ровно то же самое, чтобы только там удержаться. Нашёлся тоже моральный компас.

- 1) Запад с некоторыми исключениями (США, Венгрия, Словакия) осуждает российскую агрессию. 2) Иммиграционная политика везде ужесточилась. 3) Общество сильнее раскалывает политическая деятельность правых. 4) Трансатлантические связи режет Трамп. 5) Демократические страны тоже консолидируются.

- Механизм самоуничтожения. Когда у людей нет семьи, целей в жизни и содержания. И когда они осознают, что их благие идеи только уничтожают. А остановиться не могут.

- Не все в такой степени страдают ксенофобией. Замкнутость естественным образом провоцирует агрессию и другие условия конфликта. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:05 14.09.2025
Британия: Хаттон мёртв
Sfera.lv 1 час назад
Ночь на понедельник принесёт ливни и грозы
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: несовершеннолетние соискатели
Sfera.lv 4 часа назад
Австрия: что такое нейтралитет – по буквам объясняю
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: бывший аэродром станет бизнес-парком
Sfera.lv 4 часа назад
Почему Путин не прекратит свою войну против Запада?
Bitnews.lv 6 часов назад
Будут ли в Латвии расти налоги?
Bitnews.lv 6 часов назад
Ошлейс: без атома и дешёвой энергии Латвия не выживет
Bitnews.lv 7 часов назад

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как (1)

Важно 18:37

Важно 1 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать
Загрузка

Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?» (1)

Важно 18:04

Важно 1 комментариев

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды? (1)

Важно 16:28

Важно 1 комментариев

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Читать

Украина может, а Латвия — нет? Аналог Rail Baltica строится; латыши бранят правительство (1)

Важно 15:54

Важно 1 комментариев

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

Читать

Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом» (1)

Новости Латвии 15:05

Новости Латвии 1 комментариев

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Читать

Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице (1)

Важно 14:48

Важно 1 комментариев

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Читать