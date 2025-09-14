Факт настолько впечатлил депутата, что он в четверг опубликовал твит со своими раздумьями на эту тему:

"Вчера с Вейонисом говорили о чемпионате Европы по баскетболу в Риге, и я был в шоке оттого, что государство вкладывает 10 миллионов евро в организацию, а наши рижские предприниматели игнорируют возможности получить прибыль!

Я здесь говорю об обслуживании болельщиков в барах, едальнях, по организации afterparty. Все болельщики, особенно литовцы, эстонцы и финны, жалуются, что в Риге всё закрыто, пусто и вымерло вечером после баскетбольных матчей (оособенно речь о понедельниках, вторниках, средах и четвергах).

Неужели на это время нельзя специально открыть заведения подольше, побольше, организовать специальные греческие, литовские, эстонские, немецкие, турецкие, финские и т.д. вечера... Давайте же возьмём эти деньги туристов/болельщиков, если они охотно готовы их потратить!

Литовцы после проигранного четвертьфинального матча были готовы развеять горе в барах, но всё было закрыто - единственный вариант в гостинице, но это не то.

Государство деньги тратило ради того, чтобы предприятия могли заработать и через налоги это финансирование вернуть. В чём дело, латышские предприниматели? Где ваш предпринимательский дух?"

Ответы на его крик души очень показательны:

- Не надо. Надо только ныть, как в Латвии всё плохо.

- У предпринимателя две больших проблемы - сверхурочные и ночная работа. Законодатели сделали их космически дорогими, чтобы чиновники, работая в таких условиях, могли получать красивые зарплаты. Но для бизнесмена это просто смерть - конкурентоспособность пропадает, расходы растут, и в конце работаешь на одни налоги.

- Продлённые рабочие часы означают больше расходов и дополнительных работников. Если нет уверенности насчёт посещаемости, это чистый риск убытков, мало бизнесменов, кто может себе это позволить. Последствия неспособности государства улучшить бизнес-среду и ввести конкурентоспособную налоговую политику.

- Во многом надо благодарить дурацкое требование платить полный соцналог с неполной ставки - из-за этого невозможно быть гибким и по мере надобности нанимать дополнительных работников на неполную ставку. В случае посудомойки или официанта с помощью договора об авторском вознаграждении тоже не выкрутишься...

- Ай, да что тут чушь писать, вместе с литовцами во вторник после проигранного матча мы сидели в баре.

- А что делают предпринимательские НГО? Ни с государством, ни с членами вообще не коммуницируют?

- Понизьте НДС для предприятий общепита!

- Такой умный. Открой заведение и тогда трынди. Сколько заведений Андрис Кулбергс держал открытыми для литовских болельщиков? Может быть, даже какой-нибудь кебаб или long island ice tee смастерил?

- Это первое, что так бросается в глаза в Тоскане: независимо от дня недели, вечерами в городах буквально кишат туристы и местные. Не покидает ощущение, что здесь в каждом сарайчике кто-то чем-то торгует. Уверен, что здесь жили бы с прибылью и торговцы точилками для карандашей.

- А бизнесмены ходили к правительству и просили организовать чемпионат? Ответ - нет. Такой чемпионат не нужен. И праздник песни тоже. Питейное заведение - не лампочка, которая загорается в тот момент, когда понадобилось, два раза в году на несколько дней.

- А теперь закройте глаза и представьте, что вы в Испании... Помечтали и хватит! Никакого баскетбола, никакого футбола! Никакой выпивки! Никакого шума! Майя Крастиня [специалист по коммуникации и сторонница ограничений ночного шума в столице - Ред.] должна выспаться! Марш чистить зубы и спать! Завтра на работу надо идти! Потом на село!

- Результат созданной государством бизнес-среды. Тишина. Покой. И у СГД, и у банды контролёров благоволение и удовлетворение порядком, как на кладбище.

- В воскресенье в опере вокруг нас были одни иностранные пенсионеры. Как раз, зная их традиции, подумала: после искусства все пойдут посидеть в кабачках. Надеюсь, что в Старой Риге в 22 часа что-то ещё было открыто.

- Государство победило предпринимателей.

- Это всё коктейль из урегулирований Сейма и Кабмина в тандеме с контингентом Рижской думы, окончившим вспомогательную школу. Латвия - страна, в которой ничего нельзя и ещё надо платить за это налоги и пошлины.

- Потому что всё началось с самого Вейониса и Ципруса, в арене "Рига" пиво стоит 6 евро 0,4 л... Если не в состоянии даже эту мочу налить в стакан 0,5 л... Не требуй, чтобы кто-то что-то организовывал для других, если сами только зарабатывать хотят... Большой провал "Евробаскета" со стороны организаторов...

- Видел огорчение литовских болельщиков в квартале ул. Спорта, когда там питейные заведения начали закрываться в 23:00. Там публики битком набито было, потому что в другом углу квартала проводился фестиваль Kartupeļpalma.

- Что-то похожее читал недавно - этим летом, когда был праздник песни школьников, в воскресенье в центре Риги людей полно, а кафе закрыты!

- У латышей никогда не было предпринимательского менталитета, никакого чуда тут нет.

- Предприниматели поняли, что самая большая ценность предприятия - это его работники. Может быть, не стоит морочить работников дополнительной нагрузкой, чтобы получить чуть больше прибыли?

- Не знаю, как сейчас, но раньше бар и барная терраса должны были согласовывать время работы со стройуправой. Работать после указанного срока - нажить штрафов.

- Это означает, что невыгодно, чего тут непонятного?

- Зачем что-то делать, если можно протирать штаны на государственной работке и не делать ничего.

- Потому что спортивных фанатов никто не хочет видеть, так как тогда удирает остальная клиентура, которая не хочет слушать шумных пьяниц. Второе: после них часто бывает такой бардак, что приходится делать ремонт. А те несколько евро, которые можно заработать на пиве, не стоят того.

- У нас же полицейское государство - в общественном месте нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения.

- Очень хорошая идея, но не помешает ли это спать по ночам обеим семьям, живущим в Старой Риге? До этого, конечно, комиссия и это должна рассмотреть и дать оценку.

- Не знаю, почему, но бизнесмены в индустрии развлечений действительно не готовы взять деньги, то же самое видно по вечерам - сравнить Юрмалу и Палангу.