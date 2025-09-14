Стреляли! В субботу задержан пьяный несовершеннолетний водитель

Судя по фото и видео, присланным в редакцию, задержание произошло на ул. Баускас.

Госполиция сообщила, что поступил вызов в связи с тем, что были слышны, предположительно, выстрелы и замечен управлявший автомобилем молодой человек, который был явно пьян.

Полиция прибыла на место происшествия и констатировала, что водитель, которому всего 17 лет, сел за руль при наличии 1,69 промилле алкоголя в организме.

У пассажира, имевшего при себе предмет, похожий на оружие, оказалось 2,9 промилле алкоголя.

Сотрудники Госполиции доставили обоих в участок для проведения дальнейших процессуальных действий.

На водителя заведено уголовное дело, а на его попутчика - дело об административном нарушении, как выяснил портал tv3.lv.

(Иллюстративное фото.)