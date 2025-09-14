Отдел кадров — всё? В LSM наберут персонал. За 42 тысячи евро в год

Предприятие, выигравшее тендер, должно будет обеспечивать поиск и отбор руководителей и специалистов, используя различные методы для поиска кандидатов, проводить оценку компетентности кандидатов и карьерные консультации.

Договор LSM с победителем конкурса заключён на 12 месяцев с возможностью продления ещё на год.

Согласно информации на сайте Firmas.lv, предприятие Human Source зарегистрировано в 2016 году, его основной капитал - 2800 евро. Владельцы компании - Артур Блинов (50,89%) и Эрвин Чукурс (49,11%). Оборот Human Source в 2024 году - 320 тысяч 829 евро, прибыль - 47 тысяч 551 евро.

Уже сообщалось, что в начале апреля 2024 года произошло объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения - слияние двух обществ с госкапиталом. В результате основано LSM, приступившее к работе 1 января 2025 года.