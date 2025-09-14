«Напоминает нашу Атмоду!» Крупнейший марш против мигрантов в Европе

По словам самого Робинсона, количество участников исчисляется "миллионами". 42-летний активист называет марш "фестивалем свободы слова", "началом культурной революции" и "крупнейшей акцией в истории Великобритании". Выступая перед демонстрантами, он заявил, что британские суды поставили права мигрантов выше прав "местного населения".

Ранее Апелляционный суд отменил запрет на размещение просителей убежища в отеле в Эссексе, за который выступали местные демонстранты. Участники шествия несли британские флаги, на некоторых из них были антимигрантские лозунги: "Остановите лодки" и "Отправьте их домой", "Хватит, спасите наших детей", "Мы хотим вернуть нашу страну". Многие также несли красно-белый флаг Англии и "Юнион Джек" - государственный флаг Соединенного Королевства.

Параллельно с акцией сторонников Томми Робинсона в Лондоне проходил "массовый" "Марш против фашизма", организованный сетью профсоюзов Stand Up To Racism. По данным полиции, в нем участвовали около пяти тысяч человек. Демонстранты шли с плакатами "Женщины против ультраправых", "Выступаем против Томми Робинсона" и "Беженцы, добро пожаловать".

Более 1000 полицейских патрулировали демонстрации, а буферная зона была направлена на предотвращение столкновений между двумя сторонами. Именно эти стражи правопорядка и стали объектом агрессии. Всего пострадали 26 полицейских. По словам полицейских, им пришлось применить силу, чтобы не допустить прорыва заграждения, сдерживающего толпу.

Новый глава МВД Шабана Махмуд пообещала, что будут найдены все нарушители и привлечены к ответственности - многие уже идентифицированы.

Марши проходят в то время, когда в Великобритании на разном уровне обсуждаются вопросы нелегальной миграции. Общество потрясли за последнее время несколько громких скандалов, связанных с насилием (так называемые "банды груминга" и нападение на девочек в танцевальной студии в Саутпорте), а также вопрос расселения соискателей убежища в гостиницах. Решения суда - сначала за, потом против - вызвали недовольство с разных сторон политического спектра. В конце августа в крупных городах Лондона также прошли массовые митинги и марши противников и сторонников миграции.

Томми Робинсон транслировал митинг в прямом эфире на X, и в субботу днем его аудитория достигла 2,9 миллиона зрителей. Сюрпризом стало появление владельца сервиса Илона Маска. Неожиданно появивишись перед зрителями по видеосвязи, технологический миллиардер призвал к «смене правительства» в Великобритании.

«Вы не можете — у нас нет еще четырех лет, или когда бы ни были следующие выборы, это слишком долго, — сказал Маск. - Что-то нужно делать. Необходимо распустить парламент и провести новые выборы».

Политический обозреватель Сандрис Точс прокомментировал эти события так: "Напоминает нашу Атмоду".