От чистой прибыли — к чистым убыткам: Novaturas выпустит новые ценные бумаги

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на внеочередном собрании акционеров компании 26 марта, сообщила компания Novaturas во вторник литовскому бюро BNSчерез Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Привлеченный капитал будет направлен на расширение деятельности компании в Литве, Латвии и Эстонии, укрепление ее финансовых возможностей и позиций на рынке.

По словам руководства компании, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами.

На данном этапе пока неизвестно, каким инвесторам будут предложены вновь выпущенные ценные бумаги, а также будут ли предложены новые акции, конвертируемые облигации или иные условия выпуска новых ценных бумаг.

При размещении новой эмиссии акций будет взята средневзвешенная цена акций на Вильнюсской и Варшавской биржах за последние три месяца и применена скидка, согласованная с потенциальными инвесторами.

В случае выбора конвертируемых облигаций их цена будет определяться после переговоров с потенциальными стратегическими инвесторами, при этом будет обеспечено, что коэффициент обмена облигаций на акции или порядок его расчета будут эквивалентны таковому в случае новой эмиссии акций.

Руководство Novaturas предлагает разместить новые ценные бумаги, отменив преимущественное право существующих акционеров компании и предоставив право их приобретения одному или нескольким потенциальным стратегическим инвесторам.

Кроме того, Novaturas сообщает, что ведет переговоры с некоторыми финансовыми учреждениями относительно новых возможностей кредитования, однако, по словам компании, привлечение дополнительного капитала через стратегических инвесторов позволит ей получить необходимые для своей деятельности средства из альтернативного источника.

По неаудированным данным, чистую прибыль группы Novaturas в 2023 году (3,4 млн евро) сменили в прошлом году чистые убытки в размере 2,5 млн евро.

В прошлом году группа понесла убытки в размере 0,86 млн евро до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), тогда как в 2023 году ее прибыль составила 5,3 млн евро. Выручка группы сократились на 4% до 200,8 млн евро (208,3 млн евро).

В настоящее время акции компании торгуются на Варшавской бирже и на Вильнюсской бирже Nasdaq.