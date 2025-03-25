Десятки железнодорожных маршрутов, запущенных в последние годы, облегчают путешествие через границы европейских стран.

Но новое предложение копенгагенской компании включает гораздо более амбициозный план развития железнодорожного сообщения на континенте.

Проект 21st Europe предусматривает создание общеевропейской сети высокоскоростных железных дорог, которая будет функционировать как метро.

Проект, получивший название Starline, рассчитывает модернизировать "фрагментированную, неравномерную и зачастую медленную" железнодорожную инфраструктуру континента и внедрить сверхскоростное сообщение, способное конкурировать с авиаперевозками.

"По-настоящему интегрированная железнодорожная система - это уже не просто вопрос удобства, это стратегическая необходимость для обеспечения устойчивости Европы в XXI веке, - заявляет организация. - Созданная как система метро, Starline изменит восприятие европейцами своего континента - не как совокупности отдаленных столиц, а как единой, быстро движущейся сети, где любое сообщение, как для людей, так и для товаров, находится в пределах легкой досягаемости".

Компания 21st Europe намерена запустить сеть к 2040 году, но насколько реалистично ее видение?

Создание общеевропейской системы метро

Нельзя отрицать, что общеевропейская железнодорожная система пользовалась бы огромной популярностью у путешественников.

"Начиная с золотого века ночных поездов и заканчивая сегодняшними 400 000 с лишним пользователей Interrail в год, стремление к открытым, доступным путешествиям очевидно, - отмечают в 21st Europe. - Однако, несмотря на общественный спрос, трансграничные путешествия остаются разрозненными, медленными и дорогими".

Уже разрабатывается Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) - инициатива Европейского союза, направленная на объединение инфраструктуры на всем континенте.

Сегодня 21st Europe критикует "сложную систему продажи билетов, непоследовательное обслуживание и устаревшие станции, создающие ощущение раздробленности железных дорог", и утверждает, что "упущена возможность сделать железные дороги определяющей чертой самой Европы".

Одним из ключевых факторов для трансграничной сети группа считает единый дизайн.

"Станции ощущаются разобщенными, поезда дико различаются по дизайну, а сама поездка редко рассматривается как часть опыта, - говорится в докладе о нынешней системе. - Другие виды транспорта, от японских поездов-пуль до скандинавских аэропортов, показали, что мобильность может быть как функциональной, так и культовой".

От Хельсинки до Берлина за 5 часов

22 000-километровая сеть Starline компании 21st Europe соединит 39 пунктов назначения в европейских странах, а также доберется до Великобритании, Турции и Украины.

Новая система будет на 30 процентов быстрее, чем автомобильные и современные железные дороги, а скорость движения поездов составит 300-400 км/ч.

Это означает, что пассажиры смогут добираться из Хельсинки в Берлин чуть более чем за пять часов, а не за целый день, как сейчас.

"Маршрут Киев - Берлин, который исторически является ночным путешествием, станет предсказуемым и бесперебойным, - уверяют в компании. - А Милан - Мюнхен, медленный и извилистый маршрут, превратится в высокочастотное сообщение между крупными экономическими центрами".

Поезда Starline будут иметь легко узнаваемую темно-синюю ливрею. Вагоны будут разделены не по классам, а по местам для различных нужд, например, тихие зоны для рабочих и секции для семейного отдыха.

Поезда будут прибывать на новые станции, построенные недалеко от крупных городов, с пересадками на существующие городские транспортные системы.

По замыслу 21st Europe, эти станции станут культурными центрами с ресторанами, магазинами и хорошо продуманными зонами ожидания, а также концертными залами, музеями, спортивными площадками и местами для проведения мероприятий.

Лучший шанс достичь "чистого ноля" к 2050 году

21st Europe рассматривает Starline и как экологический проект.

Транспорт - одна из самых серьезных климатических проблем Европы. По данным Европейского агентства по окружающей среде, в 2022 году на долю этого сектора приходилось около 29 процентов всех выбросов парниковых газов в ЕС.

Европа: золотой век путешествий на поездах?

Авиарейсы на короткие расстояния остаются основным видом транспорта для миллионов людей, несмотря на то, что на высокоскоростные железные дороги приходится на 90 процентов меньше CO2 за поездку.

Такие страны, как Франция и Австрия, начали ограничивать короткие перелеты там, где существуют железнодорожные альтернативы, но для достижения реального эффекта "необходим континентальный подход", считают разработчики нового проекта: "Смелый переход на высокоскоростные железные дороги может стать лучшим шансом для Европы достичь цели "чистого ноля" к 2050 году, обеспечив при этом быструю и экологичную мобильность".

Модель франшизы с государственным финансированием

Как же Starline станет реальностью? 21st Europe предлагает "централизованную координацию поездов, обслуживания пассажиров и технологий, позволяя при этом национальным железнодорожным операторам управлять маршрутами по модели франчайзинга".

По словам 21st Europe, система будет финансироваться государством и управляться утвержденными национальными железнодорожными компаниями, а контролировать ее будет новое Европейское железнодорожное управление (ERA) - орган в рамках ЕС, ответственный за обеспечение координации, совместимости и долгосрочного расширения системы.

По мнению 21st Europe, для функционирования Starline в качестве европейской системы потребуются гармонизированные трудовые соглашения, технические стандарты и правила безопасности.

"Это означает, что машинисты поездов, ремонтные бригады и персонал станций будут проходить обучение в единых европейских рамках, что обеспечит согласованность действий независимо от места работы".

Это весьма амбициозное предложение, но 21st Europe считает, что оно может стать реальностью к 2040 году.

"Сейчас мы начинаем создавать сеть, которая будет способствовать реальным изменениям, объединяя политиков, дизайнеров и лидеров индустрии, чтобы превратить видение в действие", - говорится в докладе.