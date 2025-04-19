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Освободить улицы Риги от машин: главный архитектор столицы предлагает свои решения (3)

Редакция PRESS 19 апреля, 2025 09:28

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Фото Press.lv

Архитектор города Риги Петерис Ратас в эфире передачи TV24 "Uz līnijas" рассказал о влиянии проблемы парковки на центр города и предложил пути, которые помогут найти баланс между потребностями жителей и внешним обликом городской среды.

По его словам, улицы в центре Риги проектировались ещё тогда, когда автомобилей было немного, и теперь они не справляются с современными нагрузками. Когда машины занимают улицы в качестве парковки, страдает внешний вид и удобство городской среды — исчезает место для деревьев, зелени и широких тротуаров. Всё это делает общественное пространство менее привлекательным и неудобным для пешеходов, что ослабляет активность и жизненность центра.

«Уличная жизнь тоже не доставляет удовольствия, когда вокруг машины. Если мы хотим кафе, чтобы люди шли медленно по улице и заходили в магазины — это важно».

Он отметил, что при нынешнем уровне автомобилизации центр города не может быть «дешёвым» — расходы на его содержание всегда будут высокими. Однако Ратас считает, что решение заключается в создании многоуровневых парковок возле центра. Это позволило бы убрать машины с улиц и освободить место для других нужд.

Такие стоянки, по его мнению, должны быть финансово целесообразными и доступными по цене, чтобы не становиться обузой для бюджета, но при этом быть удобными для горожан. При этом он подчеркнул, что нет необходимости парковаться прямо у места назначения — пройти 300–500 метров пешком зачастую удобнее, чем оставлять машину под открытым небом прямо возле дома.

Ратас призвал переосмыслить облик городского пространства, сделать его более привлекательным и удобным для жизни, чтобы людям хотелось приезжать в центр и проводить там время. Освобождение улиц от машин улучшит передвижение пешеходов и работу общественного транспорта, сделав городскую среду более живой и эффективной.

Он также предложил использовать неосвоенные территории, например, вдоль железной дороги, для строительства новых парковочных комплексов, которые могли бы быть интегрированы с системой общественного транспорта.

В завершение Ратас выразил уверенность: грамотно организованная система парковки может стать важным шагом к восстановлению центра Риги как привлекательного и функционального городского пространства.

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