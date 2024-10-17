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Осваивать госязык нужно с детсада. Шадурскис признал: в детстве языки даются намного проще

© Lsm.lv 17 октября, 2024 16:59

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В зрелом возрасте выучить другой язык достаточно сложно, в то время как в детстве мы естественным образом учим родной язык — и именно потому начинать освоение государственного языка нужно начинать с детского сада, заявил в эфире программы «Открытый разговор» бывший министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Шадурскис рассказал, что сам пытался изучать французский язык. «Но сколько слов я вчера выучивал, столько сегодня и забывал», - сказал он, добавив, что в детстве языки даются намного проще.

Именно потому, считает экс-министр, освоение латышского — как единого государственного языка — должно начинаться с детского сада, поскольку тогда дети могут выучить его естественным путем.

«Должен быть единый подход. Дома — говори на каком хочешь. Но государственный язык, на котором идет общение с госучреждениями — латышский», - подчеркнул Шадурскис.

С прошлого года начался переходный период по переводу образования на единый язык обучения — государственный. Закон предусматривает, что это произойдет за три года. С 1 сентября 2023 года общеобразовательные программы основного образования полностью переведены на латышский язык в первых, четвертых и седьмых классах, с 1 сентября нынешнего года — во вторых, пятых и восьмых классах, а с 1 сентября следующего года — в третьих, шестых и девятых классах.

Ранее директор Рижской 34-й средней школы рассказывала, что легче всего переход на единый государственный язык дался учащимся первых классов — они не застали времена, когда учеба проводилась на родном языке, и потому им легче включиться в образовательный процесс.

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